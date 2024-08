Vrouw (74) overlijdt nadat ze onder achteruitrollende auto terechtkomt

Een 74-jarige vrouw uit Deurne is zondagmiddag overleden toen ze onder haar eigen auto terechtkwam. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. De vrouw parkeerde haar auto bij thuiskomst op haar oprit en is kort daarna onder de achteruitrollende auto terechtgekomen.

De buurvrouw van het slachtoffer vertelt dat het gaat om een oudere vrouw die er alleen woonde. De buurvrouw heeft niet gezien hoe het is gebeurd, maar zag later wel hoe de politie de auto naar voren rolde, toen de vrouw werd bevrijd. "De motor draaide toen nog", zegt de aangeslagen vrouw.

Roel reed zondag samen met zijn vriendin langs de oprit waar het gebeurde, toen hij 'iets' onder de auto zag liggen. "We hadden niet meteen door dat het iemand was die daar lag", vertelt hij. "We zagen wel armen en benen, maar dachten in eerste instantie dat het een pop was of iemand die olie uit de auto liet lopen."

Dat er iets niet in orde was, had het stel vrij snel door. Toen ze een kijkje gingen nemen, bleek al gauw dat een vrouw onder de auto lag. "We hebben de draaiende motor stilgezet en de handrem erop gezet. De auto vooruitduwen leek ons geen goed idee, je weet niet wat voor verdere schade dat oplevert. We hebben de politie gebeld en zijn het af gaan wachten."