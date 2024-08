Vrouw komt onder geparkeerde auto terecht en overlijdt

Een vrouw is zondagmiddag onder een geparkeerde auto terechtgekomen aan de Deltasingel in Deurne. De politie, ambulance en brandweer waren massaal aanwezig, maar konden niets meer voor de vrouw doen. Het slachtoffer is ter plekke overleden aan haar verwondingen.

De auto stond geparkeerd op de oprit van een huis. Verschillende omstanders hebben het ongeval zien gebeuren, maar het is nog niet duidelijk hoe de vrouw onder de auto terecht is gekomen. De politie onderzoekt dat nog. Naast de politie waren de brandweer en drie ambulances aanwezig. De traumahelikopter is opgeroepen, maar uiteindelijk doorgevlogen toen bleek dat het slachtoffer al was overleden.