Groot feest in Luyksgestel na derde overwinning van 'hun' Harrie Lavreysen

Zowat heel Luyksgestel kwam zondagmiddag samen in café De Drie Linden om ‘hun' Harrie te zien racen. De spanning in het omgedoopte Harrie Lavreysen-café was om te snijden, maar het is ‘Hattrick Harrie’ toch gelukt om zijn naam eer aan te doen. “Harrie! Harrie! Harrie!”, klinkt het oorverdovende gejuich op het moment dat hij zijn derde gouden medaille veroverde.

Helemaal vooraan zit een man enthousiast klaar in een Harrie Lavreysen-shirt. Hij heeft al vroeg een plaatsje weten te bemachtigen. “Iedere wedstrijd van Harrie heb ik hier gezeten, en hij heeft ze allemaal gewonnen!”, vertelt hij vol enthousiasme vanuit zijn 'geluksstoel'. “Ik denk dat wij zenuwachtiger zijn dan Harrie zelf, hij blijft er koel onder.”

Het opgewonden geroezemoes slaat snel om wanneer de atleten zich klaarmaken voor de keirin. Het startschot klinkt, er valt een doodse stilte in het Harrie Lavreysen-café. Die wordt pas doorbroken op het moment dat Lavreysen als eerste over de eindstreep komt. Heel het café juicht in koor. “Mijn dag kan niet meer stuk!”, zegt de man in zijn Harrie-shirt.

LEES OOK: Lavreysen flikt het: olympische hattrick compleet met goud op de keirin

Ondertussen kijken veel fans met waterige ogen toe hoe ‘hun' Harrie in extase zijn derde gouden medaille viert. “Natuurlijk is het emotioneel”, vertelt een man glunderend. Hij zit in het café met zijn vrouw en kinderen. “Heel Luyksgestel leeft mee. We fietsen zelf ook allemaal in ons gezin en als je dan ziet wat hij hier presteert. Echt geweldig!”