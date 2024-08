Harrie Lavreysen draagt vlag bij sluitingsceremonie Olympische Spelen

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is een van de vlaggendragers tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen zondag. Samen met atlete Femke Bol zal hij de Nederlandse vlag het Stade de France binnendragen.

Dat maakte chef de mission Pieter van den Hoogenband vandaag bekend.

"Harrie is een waanzinnige sportman die zijn favorietenrol in Parijs glansrijk heeft waargemaakt. Zijn prestatie is bijna niet te beschrijven", meldt Van den Hoogenband in een verklaring. "Samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland een olympische titel prolongeren op de teamsprint, vervolgens goud pakken op de individuele sprint in een wereldrecord en tot slot ongenaakbaar zijn in de finale van de keirin."