Linda's koffers bleven achter op vliegveld: 'Pas over twee dagen terug'

Wat een zorgeloze start van haar vakantie leek, eindigde in een flinke teleurstelling voor de 38-jarige Linda Langenhuizen en haar gezin uit Son. Toen ze zondagmiddag landden in Griekenland bleek hun bagage achter te zijn gebleven op Eindhoven Airport. Pas toen ze bij de bagageband in Thessaloniki stonden te wachten, kregen ze het slechte nieuws te horen. "Van de zotte."

Aangekomen bij het vliegtuig moesten Linda, haar man Dimitris en hun vierjarige zoontje Rakis in een lange rij achteraan sluiten. "We stonden ruim een uur midden in de zon te wachten. Dat is niet fijn met een klein kind", vertelt ze. Er bleken geen voorzieningen voor handen voor een invalide man. "Een man in een rolstoel naast ons zei dat we moesten wachten, omdat de lift waarmee hij het toestel in moest niet gebracht kon worden."

Op het eerste oog leek er zondag geen vuiltje aan de lucht, vertelt Linda. "We zouden rond half een 's middags vliegen. De borden gaven geen vertraging aan dus we begonnen met boarden."

"We stonden al zeker twintig minuten bij de bagageband toen er opeens een Griekse vrouw van de luchthaven naar de band kwam", vertelt ze. De medewerker van de luchthaven vertelde eerst in het Grieks dat alle bagage achter was gebleven op Eindhoven Airport. "Mijn man is Grieks dus wij kregen het direct mee. Daarna vertelde ze het in het Engels."

Met iets meer dan een uur vertraging kon het vliegtuig vertrekken richting Thessaloniki in Griekenland. Linda en haar gezin hadden er toen nog geen weet van dat hun bagage helemaal niet mee de lucht in was gegaan.

Toen kregen de meeste Nederlanders door wat er aan de hand was, maar niet allemaal. "Een ouder stel dat geen Engels kon, raakte behoorlijk in paniek toen wij het nieuws deelden. Wij dachten alleen maar, hoe kan je een vliegtuig zonder bagage laten vertrekken?"

Ook de communicatie vindt Linda slecht. "We hebben er best begrip voor dat er personeelstekort is. Dat is tegenwoordig in iedere branche. Maar mensen na twintig minuten wachten bij de band vertellen dat de bagage achter is gebleven? Dat is van de zotte."

Linda is met haar gezin op bezoek bij de familie van haar man in het dorp Rachi Artas. Zij wonen ruim drie uur rijden van het vliegveld in Thessaloniki af. Pas toen ze al een paar uur op hun bestemming waren, kregen Linda en haar man iets van Ryanair te horen.