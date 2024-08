Honderden vakantiegangers zonder bagage op bestemming door personeelstekort

Op Eindhoven Airport zijn zondag honderden vakantiegangers die met Ryanair vlogen zonder bagage vertrokken naar hun vakantiebestemming. Dat kwam door problemen bij de nieuwe afhandelaar Skytanking. Het bedrijf zou te weinig personeel hebben, waardoor de bagage niet op tijd in en uit de vliegtuigen gehaald kon worden.

"Ryanair heeft vanochtend zelf besloten om enkel de passagiers naar hun bestemming te brengen, om zo het vluchtschema niet verder in gevaar te brengen", vertelt Gijs Vrenken, woordvoerder bij Eindhoven Airport. "Van zes van de elf vluchten wordt de bagage vandaag nog nageleverd. Van de overige vijf vluchten gebeurt dat na vandaag."

De luchthaven hield reizigers op de hoogte van de problemen via hun social media-kanalen en aan de balie op basis van de informatie van Ryanair. "Verder zijn de problemen een zaak tussen de vliegtuigmaatschappij en de afhandelaar", zegt Vrenken.

Vertragingen

De problemen met de bagage hebben niet gezorgd voor geannuleerde vluchten."Er waren wel wat vertragingen, maar die zijn niet noemenswaardig te noemen", zegt Vrenken. Inmiddels vertrekken de Ryanair vluchten vanaf Eindhoven Airport weer met bagage.

Opstartproblemen

Afhandelaar Skytanking verzorgt sinds april dit jaar de bagageafhandeling voor Ryanair op Eindhoven Airport. Daarmee is Viggo na jaren niet meer de enige afhandelaar op de luchthaven.

De Duitse concurrent, Skytanking, had in het begin ook al problemen op Eindhoven Airport. Het zou lang duren voordat bagage in en uit de vliegtuigen werd gehaald of op de band terechtkwam.

Daar was zondagochtend dus weer sprake van. Het bedrijf zou in mei ook een waarschuwing van de Arbeidsinspectie hebben gekregen. Hoe groot het tekort is bij de afhandelaar, is niet duidelijk. Ryanair en Skytanking konden nog niet op vragen reageren.