Daar sta je dan: 'We hebben geen idee of we nog kunnen vliegen'

Op Eindhoven Airport zijn de problemen aan het eind van de middag nog altijd niet voorbij na de wereldwijde computerstoring. Een stuk of tien vluchten zijn gecanceld, en de reizigers hebben geen idee of en wanneer ze nog op het vliegtuig kunnen stappen. "We moeten contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij, maar ook daar liggen de systemen nog plat."

De vakantiegangers balen er stevig van. "Ik belde met Transavia, maar kreeg te horen dat ze daar ook nog steeds te kampen hebben met de storing. 'Bel maar terug als alles weer werkt', zeiden ze. En de website van Transavia ligt er ook uit."

Mailen heeft ook geen zin, zegt onze verslaggever die op Eindhoven Airport is. "Je krijgt een automatisch bericht terug dat je binnen 48 uur een reactie krijgt."

Een groot deel van de computers met het besturingssysteem Windows 10 is getroffen door de storing, veel grote bedrijven in binnen- en buitenland ondervinden problemen.

De lange rijen bij de incheckbalie zijn inmiddels verdwenen. De grootste piek aan vluchten is voorbij. Alle passagiers en hun bagage zijn handmatig ingecheckt, omdat het zelfsysteem voor de incheck niet werkt. "Eindhoven Airport heeft extra personeel ingeschakeld om meer balies te openen", ziet de verslaggever.

"Zo is de passagiersstroom zo goed en efficiënt mogelijk verwerkt. Veel mensen zijn uiteindelijk met flinke vertraging vertrokken." Een reizigster wilde op familiebezoek naar Wenen en stond meer dan vier uur in de rij.

Deze vrijdag is een hele drukke dag voor de luchthaven. De bouwvak is begonnen en ook in het noorden van het land zijn ze nu vrij. In In totaal hadden 22.000 passagiers vrijdag moeten vertrekken of arriveren in Eindhoven.

