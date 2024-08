112-nieuws: verdachten van mishandeling gezocht • uur vertraging op A58

12.27

Ga voorzichtig om met de airco in je auto vandaag, adviseert de ANWB. "Zet 'm niet té hard aan, maar zorg ervoor dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten binnen een graad of zes is", vertelt een woordvoerder. Zo voorkom je een 'klap in het gezicht' bij het uitstappen. Daarnaast geldt het advies om een paraplu in je auto mee te nemen, voor het geval je met autopech in de brandende zon langs de weg komt te staan.

"Bij hitte hebben auto's eerder last van pech, omdat accu's sneller slijten bij hoge of lage temperaturen", vertelt de woordvoerder. Dit geldt ook voor de accu's van e-bikes. "Haal de accu daarom het liefst uit de fiets en houd deze in de schaduw, zodat deze koel blijft. Als de accu niet uit je fiets kan, zet de fiets dan in de schaduw."

De wegenwacht heeft in verband met de verwachte drukte op de weg en de hiermee gepaarde verhoogde pechverzoeken vandaag extra mensen paraat staan.

De ANWB raadt weggebruikers aan om vandaag niet tijdens de heetste uren van de dag de weg op te gaan en de auto indien mogelijk altijd in de schaduw te parkeren. "Leg een zonnescherm op de voorruit van de auto, om de ergste warmte buiten te houden." De woordvoerder laat weten dat de zonneschermen de afgelopen tijd 'ontzettend veel verkocht zijn'.