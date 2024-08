Koffers kwijt: 'Maatschappijen doen veel om zo min mogelijk uit te betalen'

Je stapt het vliegtuig uit, je moet nog even de koffers van de band halen en de vakantie kan beginnen. Meestal gaat dat goed, maar bij honderden passagiers die zondag vanaf Eindhoven Airport vlogen met Ryanair niet. Bij aankomst bleek dat de ruimbagage van elf vluchten niet was meegenomen. Wat kun je doen als je koffers niet aankomen? En waar heb je dan recht op? Babs van der Staak van de Consumentenbond legt het uit.

Het is natuurlijk vervelend om zonder je eigen spullen aan te komen op je plaats van bestemming. Als jouw koffer of tas niet op de band ligt, dan moet je dit direct melden bij de bagageservicebalie van je luchtvaartmaatschappij op de luchthaven. Zo stel je volgens de Consumentenbond je gegevens veilig. "De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vertraging, vermissing of schade aan ingecheckte bagage", zegt Van der Staak. Het is dus niet de luchthaven die hier verantwoordelijk voor is.

Als je bij de balie van je luchtvaartmaatschappij staat, moet je om een PIR-formulier (Property Irregularity Repor) vragen. Vul het formulier ter plekke in. Je krijgt een kopie per mail en op papier. "Bewaar deze goed want hier staat een referentie- of dossiernummer op. Dat nummer heb je nodig", legt Van der Staak uit. "Soms kunnen medewerkers ook inschatten wanneer de koffer weer terecht zal zijn, zoals bij de Ryanair-vluchten op Eindhoven." De bagage van een deel van deze vluchten werd de volgende dag alsnog geleverd. Andere passagiers moeten wat langer wachten.

Als je dagen moet wachten op je koffer dan koop je natuurlijk ter plekke kleding en andere noodzakelijke spullen, zoals toiletartikelen. Volgens de Consumentenbond moet de luchtvaartmaatschappij deze kosten volledig vergoeden. "Het is dus belangrijk om je bonnetjes te bewaren. Maak daar gelijk een foto van. Zo voorkom je dat je bon onleesbaar wordt", zegt Van der Staak. "Zorg er ook voor dat het duidelijk is wanneer je wat en waar hebt gekocht. Deze uitgaven moeten wel redelijk zijn. Koop dus niet voor drie weken kleding als je koffer een dag vermist is."

Kosten claimen

Je hebt niet alleen recht op een vergoeding van gemaakte kosten, maar ook een vergoeding voor je kwijtgeraakte koffer. "Het maximale bedrag ligt daarvoor rond de 1600 euro. De meeste maatschappijen doen er veel aan om zo weinig mogelijk uit te betalen. Daar zien we bij de Consumentenbond Vlucht Claim Service veel voorbeelden van".

Bagage die later geleverd wordt, moet gratis afgeleverd worden op een huis- of vakantieadres. "Je hoeft er dus niet voor naar de luchthaven te komen." Toch ziet de Consumentenbond nog maar al te vaak dat luchtvaartmaatschappijen zich niet aan alle regels en vergoedingen houden. "We zien dat bij budgetmaatschappijen, zoals Ryanair en Vueling. Zonder enige uitleg vergoeden ze slechts enkele tientjes aan passagiers die dagenlang zonder koffer zaten en honderden euro's aan noodzakelijke kosten maakten."

Vakantietips

De Consumentenbond heeft ook nog een paar tips voor als je op vakantie gaat: