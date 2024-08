Harrie Lavreysen in thuisdorp gehuldigd voor prestatie op Spelen

De succesvolste Nederlandse man ooit op de Olympische Spelen, Harrie Lavreysen, wordt donderdagavond gehuldigd in het Kloosterpark in Luyksgestel. De baanwielrenner veroverde in Parijs drie gouden medailles en de gemeente zet hem daarom in het zonnetje.

In zijn carrière tot nu toe heeft Lavreysen nu vijf gouden olympische medailles gewonnen, één meer dan schaatser Sven Kramer en ruiter Charles Pahud de Mortanges. Lavreysen won tijdens de Spelen in Parijs en de Spelen daarvoor in Tokio goud op de onderdelen teamsprint en individuele sprint. In Parijs kwam daar zondag het goud op de keirin bij, een onderdeel waarop hij in Tokio nog genoegen moest nemen met brons. Gratis

"Harrie Lavreysen heeft met zijn gouden hattrick bij het baanwielrennen in Parijs de harten van vele sportliefhebbers over heel de wereld veroverd", benadrukt de gemeente. "Iedereen is van harte welkom om deze buitengewone prestatie in het Kloosterpark te vieren." De toegang tot het evenement is gratis. Voor bezoekers die met de auto komen, is er parkeergelegenheid bij FCV De Durtrappers. Bezoekers die met de fiets komen, kunnen deze stallen bij VV De Raven. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: Harrie Lavreysen schrijft sportgeschiedenis met vijfde goud op Spelen