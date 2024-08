Verzamelwoede van dit stel houdt niet op: met dit unieke huis als resultaat

Marcel (83) en Angèle (79) van Riel werken in Heukelom, bij Oisterwijk, aan hun droom. Een uniek huis waarin je ogen tekort komt. Waar je kijkt, overal zie je iets verrassends. Blikvanger is een grote, stalen trap in het midden van het huis van waaruit je alle kanten op kunt. “Het is ons levenswerk”, zeggen ze in koor. Angèle: “En het komt nooit af”. Want van stoppen willen de Van Riels niets weten.

Hoe vaak zal Marcel bezoek door zijn huis hebben geleid? Honderden, misschien wel duizenden keren. Maar nog altijd doet hij het vol passie. Het stel woont in een grote boerderij, met twee verdiepingen en een ruime tuin. “Hier hebben we een bijzondere kamer”, wijst hij. “Komt uit Bordeaux, in Frankrijk. Het is een mode- en spiegelkamer. Het heeft een glas in lood-raam met Marilyn Monroe en een spiegelplafond.”

De Spiegelkamer in het Monument Van Riel (foto: Omroep Brabant).

Enthousiast wijst hij op de twee grote spiegels die tegenover elkaar zijn gehangen. “Daardoor loopt het eindeloos door, zie je?” Maar voordat je goed hebt kunnen kijken, wijst Marcel op een jurk die in de hoek hangt: “Een jurk van Addy van den Krommenacker”, zegt hij trots. “Staat er ook op hè: ‘Bosch by Addy’. Wist je trouwens dat in deze kamer opnames voor ‘Boer zoekt vrouw’ zijn gemaakt?”

“Mijn vader heeft ons aan deze plek gelijmd.”

In hun jonge jaren wilden Angèle en Marcel eigenlijk verhuizen naar het buitenland. “Mijn vader had dat door en hij heeft toen deze boerderij voor me gekocht”, legt Marcel uit. “Hij heeft ons eigenlijk gelijmd aan deze plek, want we zijn hier nooit meer weggegaan.”

Marcel van Riel in de spiegelkamer (foto: Omroep Brabant).

Voor buitenstaanders is het huis overweldigend. “Maar wij zijn niet anders gewend”, relativeert Angèle. En ook hun kinderen weten niet beter: “Zij vinden het hier ook geweldig.” Marcel: “Toch wonen ze niet in de buurt, dat vinden we wel jammer. Ze zijn hun eigen weg gegaan. We hebben hier een medische bibliotheek, met medische boeken en modellen. Onze kinderen zijn allebei die kant op gegaan. Onze dochter is tandarts geworden en onze zoon dierenarts. Dat ligt volgens ons aan die kamer, want wij hebben er verder niets mee.”

Zomercolumn De regioverslaggevers van Omroep Brabant brengen in augustus zomercolumns uit hun regio. Je leest en bekijkt ze online en in de nieuwsuitzending op televisie. Vandaag gaat verslaggever Tom van den Oetelaar (regio Tilburg) naar een bijzonder huis in Heukelom. Heb jij nieuws voor Tom? Stuur dan jouw tip naar: [email protected]

Helaas is hun ‘Monument Van Riel’ niet onomstreden. Het ‘tuinsieraad’, een negen meter hoog stalen bouwwerk in de tuin, moest op last van de buurt worden afgebroken. En ook de schoorsteen die nu nog in de tuin staat, moet een kopje kleiner worden gemaakt. Het echtpaar had er veel moeite mee, geeft Marcel toe: “We hebben er twaalf jaar op gebouwd. En dan moet je het afbreken.” “Maar we hebben ons erbij neergelegd”, zegt Angèle berustend. “We blijven positief. Maar we begrijpen het niet.”

“Een nutteloos gebouw, gemaakt voor het plezier.”

Wat rest van het 'Tuinsieraad' is een ijzeren constructie die omringd wordt door oude decoraties van kermisattracties. Grote afbeeldingen van Donna Summer, Boney M en de Village People zijn nu blikvangers. “Het is een follie”, legt Marcel uit. “Zo noem je dat. Een nutteloos gebouw, gemaakt voor het plezier. Je vindt het verder nergens.”

Het 'tuinsieraad' met Donna Summer (foto: Omroep Brabant).

Hun verzamelwoede brengt Angèle en Marcel op talloze markten in België en Frankrijk. “Het is echt een ziekte hoor”, lacht Marcel. En het houdt nooit op. “Gelukkig niet. Het is ons levensdoel. Zolang wij gezond mogen zijn, werken we hier aan.” Angèle: “Hij moet iets om handen hebben. Anders wordt hij heel snel oud. We gaan door tot we erbij neervallen.” HIER ZIE JE HOE HET 'TUINSIERAAD' ERUIT ZAG: Buurt in Heukelom wil 9 meter hoog 'tuinsieraad' weg