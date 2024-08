Na hevig protest toch geen daklozenopvang in volkswijk: 'Zijn niet welkom'

De komst van een opvang voor dak- en thuislozen in de wijk Fellenoord in Breda is van de baan. Stichting Herberg wilde per 1 september intrekken in een kerkgebouw aan de Odilia van Salmstraat, maar stuitte op veel weerstand van omwonenden. Daarop heeft de stichting besloten op zoek te gaan naar een andere locatie.

“We hebben gemerkt dat we niet welkom zijn in de buurt”, laat de stichting maandag in een brief aan de buurtbewoners weten.

Bewoners van de wijk reageerden vorige maand furieus toen ze er bij toeval achter kwamen dat de christelijke stichting de kerk van Nazarener op het oog had. Ze waren bang dat een deel van de daklozen voor hun deuren gaat rondhangen en voor een toename van drugsoverlast, diefstal en agressie zorgt. Terwijl ze volgens eigen zeggen al genoeg problemen in de volkswijk hebben.

De bewoners zetten hun onvrede kracht bij door stevig van zich te laten horen. "We willen hier geen zwervers en verslaafden. Hier komt alleen maar overlast van. Maar als dat gebeurt, pakken we de knuppels en dan kunnen ze ze krijgen." En: "We zijn hier een volksbuurt en van een potje vechten zijn we helemaal niet bang." Zo vertelden ze tegen Omroep Brabant.

De stichting lijkt nu onder de druk van de bewoners bezweken. “We hebben naar u geluisterd”, schrijft het bestuur aan de bewoners. “Bezoekers en deelnemers moeten zich welkom voelen in ons pand. Ook voor onze medewerkers is het belangrijk dat ze in een rustige omgeving kunnen werken. We denken dat we dit nu niet kunnen doen. Dat vinden we erg jammer.”

De omwonenden halen opgelucht adem, zegt buurtbewoner Danny Remy. Volgens Remy de keert de rust in de wijk weer langzaam terug. “De bewoners zijn gerustgesteld”, vertelt hij. Hij had niet verwacht dat de stichting de strijd zo snel zou opgeven. “We hopen dat ze snel een geschikte locatie vinden, omdat het doel wel goed is.”

Stichting Herberg is ervan overtuigd dat de opvang op een goede manier georganiseerd kan worden en gaat op zoek naar een nieuwe locatie.