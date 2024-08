Duikers halen verdronken teckel Bonny van hoogbejaard paar uit het water

Zonnebrillen, telefoons, ringen... Met deze hitte stromen de hulpverzoeken binnen voor de duikers van Recovery Divers. Maar afgelopen zaterdag ging Jochem Lub het water in voor een trieste zoekactie die hij niet snel zal vergeten. In de jachthaven van Dinteloord haalde hij de verdronken teckel Bonny terug op de kant.

Het arme dier was een paar dagen ervoor letterlijk tussen wal en schip beland. "Donderdagochtend ging het mis, toen de ruwharige teckel aan boord wilde springen. Zijn baasje is er zonder na te denken achteraan gesprongen, maar hij kon Bonny niet vinden.

De eigenaren, een hoogbejaard echtpaar, hadden al naar Bonny gezocht. Maar ondanks de hulp van naastgelegen booteigenaren, leverde dat niks op. En dus vroegen de verdrietige eigenaren of de duikers van Recovery Divers wellicht konden helpen. Geen moeilijke vraag voor Jochem. "De kans was groot dat we Bonny niet konden vinden, maar ik wilde wel mijn uiterste best doen."

Met je handen tasten

Zaterdag ging hij het water in, een dag voor het stel weer terug naar Duitsland zou vertrekken. "Onder water zie je niets in die haven, dus je duikt blind en kunt alleen maar met je handen tasten. Maar ik wilde die hond zó graag vinden, zodat Rolf en zijn vrouw Renate op de juiste manier afscheid konden nemen. Opeens voelde ik onder water iets tegen mijn vin komen. Ik draai en binnen een paar seconden heb ik het levenloze lichaam van Bonny in mijn handen."

Als mensen en dieren een paar dagen in het water liggen, ontstaat gasvorming waardoor ze er opgeblazen uitzien, legt Jochem uit. "Onder water heb ik er dus al een deken omheen gedaan. Het is aan de eigenaren of ze hun Bonny zo nog wilden zien."

Hoe triest de afloop ook is, eenmaal terug op de kant kreeg Jochem enkel dankbare reacties. "Die mensen waren heel blij dat ik hun hond gevonden heb en dat hij zo in ieder geval mee terug naar Duitsland kon. De volgende dag hebben we nog een bedankbericht gekregen."

Over de zoekactie plaatste hij een emotioneel bericht op de site van Recovery Divers.

