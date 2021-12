Esthers honden zoeken minder vermiste personen door beperkende regels

Bij Signi zoekhonden, een non-profit organisatie die vanuit De Rips werkt, willen ze maar één ding: vermiste personen terugvinden zodat familie en vrienden niet meer in onzekerheid zitten. Ze zet daarvoor vrijwillige ‘sportduikers’ in die onderwater helpen met zoeken. Regels zitten de organisatie van Esther Neerbos in de weg, waardoor ze de vrijwilligers niet meer kan inzetten. Het CDA steunt haar: Tweede-Kamerlid Inge van Dijk uit Helmond heeft een motie ingediend om het probleem op te lossen.

Als de zoekhonden een geur opvangen, gaan duikers het water in om te zoeken naar een vermist persoon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat Esther alleen beroepsduikers mag inzetten. "Dat is echt onbetaalbaar”, verzucht ze. “Je moet dan een beroepsduikersdiploma hebben en uitrusting. Dan moet er een duikarts mee en alles moet volgens de beroepslijnen. Dat is gewoon onbetaalbaar en voor ons totaal onrealistisch.”

“We worden al vier jaar beperkt in onze mogelijkheden om mensen terug te vinden”, vertelt Esther Neerbos van Signi zoekhonden. Het is een spannende donderdagavond voor haar. De Tweede Kamer debatteert over de kwestie rondom Esthers organisatie. “Ik heb heel slecht geslapen”, vertelt ze. “Voor mij is dit debat heel waardevol. Ik hoop echt dat het CDA wat kan bereiken.”

Het is volgens Esther ook niet nodig. “Deze duiken zijn relatief simpel. En we hebben hele goede duikers die in grotten duiken, op zee en in dieptes.” Ook is het volgens haar van groot belang dat deze vrijwilligers ingezet worden. “Als zij voor ons in auto’s te water kunnen zoeken, krijgen familie en vrienden sneller antwoorden.”

"Afgelopen zomer hebben we nog iemand gevonden die de politie niet gevonden had. In twee dagen hebben we die auto kunnen opsporen." Maar Esther moest toen wel gebruik maken van de inzet van een beroepsduiker. "Maar die zijn heel beperkt beschikbaar. Eigenlijk bijna niet", vertelt ze.

"Dus dan kunnen we niks doen voor de familie. Alleen de situatie doorgeven aan de politie en hopen dat zij toch nog wat kan doen." Maar daar zit volgens Esther weer een vertraging in van meerdere dagen. "Een lichaam kan in die tijd ook verplaatsen." Voor haar organisatie is het daarom van belang dat ze de snellere inzet van sportduikers kan blijven gebruiken.