Vermiste Rob van Berkel (75) dood gevonden in de Dommel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/4 Lichaam vermiste Rob van Berkel (75) uit Sint-Oedenrode gevonden in Dommel

In de rivier de Dommel in Liempde is zondag het lichaam gevonden van Rob van Berkel uit Sint-Oedenrode. De 75-jarige man werd sinds 27 november vermist. Dat meldt de politie zondagmiddag.

Stichting Signi vond het lichaam zondag tijdens een speurtocht met honden en sonarapparatuur. De politie doet onderzoek bij de rivier en meldt dat het niet om een misdrijf gaat.

Van Berkel werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats Sint-Oedenrode. Zijn fiets werd enkele dagen later gevonden in Liempde. Later volgde een zoektocht met sonarboot en honden in de rivier. De landelijke eenheid van de politie kamde samen met veteranen de hele omgeving uit, maar toen werd de man niet gevonden.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.