Grote zoektocht naar vermiste Rob van Berkel, familie heeft weinig hoop dat hij nog leeft

Ondanks dat er nog steeds massaal wordt gezocht naar de vermiste Rob van Berkel uit Sint-Oedenrode is er nog geen spoor gevonden dat naar hem leidt. "De hoop dat hij nog leeft is inmiddels bijna nihil", zegt zijn dochter Judith. "Ze zoeken met drone's, met tientallen veteranen, met een heli , een sonar en politie te paard, maar nog steeds geen spoor."

Vrijdagmiddag is de 75-jarige Rob voor het laatst gezien. Hij vertrok toen met de fiets. "Hij fietste vrijwel dagelijks een rondje", zegt zijn dochter. "Hij legde hele afstanden af." Zijn fiets werd zondag gevonden bij de uitkijktoren aan de Meulekensweg in Liempde. "Dat is vlakbij waar mijn moeder geboren is."