Vogelnest in gasafvoer zorgde voor dodelijke vergiftiging Angelo (21)

Een vogelnest in een afvoerkanaal heeft ervoor gezorgd dat de 21-jarige Angelo uit Breda is overleden in een vakantiehuis op Mallorca. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse politie, melden Spaanse media. De jongen was met vrienden op vakantie en werd op 30 juli dood gevonden in hun vakantiehuis in Playa de Palma. Hij bleek koolmonoxide te hebben ingeademd.

Het nest blokkeerde de afvoer van de gasboiler, waardoor de verbrandingsgassen niet konden ontsnappen. Daardoor kwamen gevaarlijke hoeveelheden gas in de kamer terecht waar Angelo sliep, zo blijkt uit het politierapport. Eerst werd gedacht dat een kapotte gasbrander de oorzaak van de vergiftiging was.



De Bredanaar was met tien vrienden op stapvakantie en verbleef in een vakantiehuis in de hoofdstad van Mallorca. Hij sliep samen met een vriend in een kamer naast de butaangaskachel. Na een avond stappen sprong Angelo nog even onder de douche. De ochtend erna vond een van de vrienden hem in de badkamer”, zo vertelt een familielid tegen BN DeStem. In eerste instantie dacht hij dat Angelo sliep, maar al gauw besefte hij dat zijn vriend niet meer ademde. De mannen belden het alarmnummer, maar de hulpdiensten konden niets meer doen om hem te redden. Nalatig onderhoud

Volgens de familie van Angelo ziet het ernaar uit dat nalatig onderhoud van de huiseigenaar de oorzaak is van de tragische dood. De familie laat aan BN DeStem weten dat ze een advocaat gaat inschakelen om te onderzoeken hoe het precies heeft kunnen gebeuren. De verhuurder van het vakantieverblijf verklaart tegen de Spaanse politie dat zij niet op de hoogte was van gasgeurproblemen en dat een onderhoudsdienst periodiek controles deed. Na het ongeluk startten vrienden en familie van Angelo een inzamelingsactie. In twee weken tijd is er al bijna 21.000 euro opgehaald, bedoeld om de kosten van het terughalen van Angelo naar Nederland te dekken.