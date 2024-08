Warmte maakt plaats voor buien: 'Temperatuur zakt naar 20 graden'

Dinsdagavond en -nacht trekken er in Brabant flinke onweersbuien over. KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. De vele regen kan op sommige plekken voor wateroverlast zorgen, voorspelt Alfred Snoek van Weerplaza.

In het oosten van Nederland is de temperatuur vanmiddag al door de 30 graden geschoten. De warmste lucht met de meeste energie zit daar. Het onweer zal daar daarom plaatsvinden.

Het is lastig te zeggen waar het gaat onweren. "Die buien komen dinsdagavond plompverloren opzetten en kunnen zo weer verdwijnen en ergens anders tot leven komen", zegt Snoek.

Op plekken waar het regent, zal het tegelijkertijd ook afkoelen. "Dan zakt de temperatuur zo terug naar 20 graden. Misschien zelfs iets eronder." Al zal het voor de meesten komende nacht nog wel plakkerig zijn. De komt door de hoge luchtvochtigheid. "En met zo'n 18 of 19 graden is het nog best warm om te slapen."

De echte afkoeling komt daarom pas woensdag. Met de wind die opsteekt zal het niet warmer worden dan 24 graden. In de loop van de ochtend zullen de buien geleidelijk wegtrekken. Vanuit het westen komt dan de zon weer tevoorschijn.

