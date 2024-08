Willem II-verdediger St. Jago kan blessures eindelijk achter zich laten

Een voetblessure zorgde ervoor dat Willem II-verdediger Tommy St. Jago het slot van het kampioensjaar aan zich voorbij moest laten gaan. Toch kijkt hij met veel positieve gevoelens terug op de afgelopen maanden en is hij topfit om dit seizoen met de Tilburgse club te verrassen in de Eredivisie. “Ik kan er een dikke streep onder zetten.”

Vijf wedstrijden voor het eind van het seizoen moest Tommy St. Jago verstek laten gaan bij Willem II. De verdediger had een voetblessure, net op het moment dat de club de belangrijkste fase van het seizoen inging. “Ik moest mezelf in bescherming nemen. Natuurlijk was het een heel belangrijke periode voor de club, maar ik had er al langer last van. Ik was op een punt gekomen dat ik niet meer verder kon.”

In zijn afwezigheid zag hij dat de spanning steeg naar een kookpunt met eerst de promotie tegen Dordrecht. Een week later zat Tommy St. Jago bij de laatste wedstrijd van het seizoen weer op de bank. “Maar invallen kon ik toen eigenlijk niet. Ik was al wel naar buiten geweest op het veld, maar ik zat vooral op de bank om het kampioensfeest van dichtbij mee te maken.”