Koning Harrie glundert naast Máxima: 'Ga 3 weken mijn fiets niet aanraken'

Het houdt niet op voor de Brabantse olympiërs. Na de grootse sluitingsceremonie in Parijs en het feestelijke onthaal in Scheveningen van maandag, mochten de medaillewinnaars dinsdag op bezoek bij zowel het koninklijk paar, als premier Schoof. "Dit was één grote reclamespot voor Nederland."

Met een brede grijns en drie gouden plakken om zijn nek staat-ie op het bordes van Huis ten Bosch naast koningin Máxima. Want zij mag dan met haar man in een paleis wonen, 'Hattrick Harrie' is de échte koning van de Spelen. Kort daarvoor is hij ook al nadrukkelijk in het zonnetje gezet door premier Dick Schoof en staatssecretaris Vincent Karremans. "In Parijs straalde je uit dat je van elke seconde genoot", zo begon die laatste zijn speech richting de baanwielrenner uit Luyksgestel. "Al tijdens de teamsprint leek je vleugels te hebben, en dat gevoel liet je niet meer los." Normaal volgt na de mooie woorden nog die andere onderscheiding: een lintje. Máár... Die heeft Harry al. Na zijn eerdere gouden plakken in Tokio werd hij tenslotte al geridderd. Zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal uit Gemert. Niet dat ze met lege handen weggaan. Voor hen is er de zogeheten 'Chapeau', een beeldje. Tien nieuwe ridders

Toch zijn 'we' wel degelijk twee handen vol ridders rijker na vandaag. Voor Cathelijn Peeters uit Dongen (gemengde estafette), de drie Brabantse hockeymannen (Wortelboer, De Mol en Hoedemakers) én zes hockeyvrouwen uit onze provincie (Burg, Jochems, Jansen, Post, Van Laarhoven en Moes) was het tenslotte wel de eerste keer dat ze op de allerhoogste olympische trede stonden. Lintje of niet, Lavreysen genoot met volle teugen van het programma in Den Haag. "Het is vooral leuk om hier met alle sporters te zijn en ook hun verhalen te horen. Wat ik nu ga doen? De komende drie weken in ieder geval mijn fiets niet aanraken."

Huldiging Lavreysen live te zien Donderdagavond is de huldiging van Harrie Lavreysen in zijn woonplaats Luyksgestel. Omroep Brabant zendt die live uit op tv, web, app, Facebook en YouTube. De gemeente werkt samen met zo'n honderd vrienden, familie, verenigingen en andere vrijwilligers om er een feest van te maken voor de gouden baanwielrenner, die met zijn drie gouden medailles in Parijs de meest succesvolle Nederlandse atleet op de Olympische Spelen aller tijden is geworden.