Gouden medaille van Harrie Lavreysen doet het ook goed als onderzetter

Wat doe je als je zo veel olympische medailles hebt veroverd, dat ze bijna niet meer om je nek passen? Juist ja, dan bedenk je er maar iets anders nuttigs voor. Dat deed baanwielrenner Harrie Lavreysen dinsdag toen hij in Den Haag was voor de huldiging. Hij dronk een biertje om zijn drie gouden medailles te vieren, maar dat drankje had nog wel een onderzetter nodig. En een van zijn gouden plakken kwam daarbij goed van pas.

Lavreysen deelt een filmpje waarin te zien is hoe een tafel gevuld is met acht gouden medailles. Ook zijn eigen drie gouden plakken liggen erbij. Hij besluit een ervan te gebruiken als onderzetter voor zijn biertje. De drievoudig gouden medaillewinnaar is dinsdag samen met andere topsporters gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag. De sporters werden toegesproken door premier Dick Schoof, staatssecretaris van sport Vincent Karremans en chef de mission Pieter van den Hoogenband. De olympisch kampioenen werden ook geridderd. Omdat Harry Lavreysen na de vorige Olympische Spelen in Tokio al een lintje kreeg, heeft hij nu een beeldje ontvangen. Als waardering voor zijn prestaties. Dinsdagmiddag gaan de topsporters nog op bezoek bij de koning en koningin op paleis Huis ten Bosch.

34 medailles

In totaal wisten de Nederlandse sporters 34 medailles binnen te slepen. Lavreysen won goud op de teamsprint, individuele sprint en keirin. Bij zowel de teamsprint als de individuele sprint vestigde Lavreysen, samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland, ook nog eens een wereldrecord. Zondagavond was hij samen met atlete Femke Bol de vlaggendrager tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Nog een huldiging

Lavreysen wordt donderdag ook nog gehuldigd in zijn woonplaats Luyksgestel. De gemeente Bergeijk noemt hem de onbetwiste Koning van de Spelen, die de harten van vele sportliefhebber over de hele wereld heeft veroverd. De baanwielrenner heeft in totaal zes olympische titels gehaald, waarvan vijf gouden, en geldt nu als de succesvolste Nederlandse man ooit op de Spelen. Schaatsster Ireen Wüst is met dertien olympische medailles, waarvan zes gouden, nog altijd de meest succesvolste Nederlandse olympiër.