Huldigingen van olympische helden gaan maar door: naar premier en koning

‘Onze’ Brabantse helden van de Olympische Spelen blijven voorlopig van links naar rechts gaan. Na hun laatste sportieve optredens in Parijs worden ze van hot naar her gesleept voor de ene of andere ceremonie. Dat begon zondagavond al met de afsluiting van het zo succesvolle evenement. Deze week zal vooral in het teken staan van huldigingen in eigen land.

De feestreeks begon maandag al in het beachstadion op het strand van Scheveningen. Hier werden alle Nederlanders die meededen aan de Zomerspelen feestelijk onthaald. Voor zover dat nog niet gebeurd was, konden ze gefeliciteerd en vooral geknuffeld worden door ouders en partners. In de zinderende hitte werden de olympiërs, die samen liefst 34 medailles binnen wisten te slepen, officieus gehuldigd. Op de tribune rondom het beachvolleybalterrein zaten familieleden, vrienden en gasten van sportbonden, sponsors en sportkoepel NOC*NSF. Toen Links Rechts van Snollebollekes door de speakers schalde, sprong en deinde heel TeamNL in het loeihete zand mee. In een korte film werd vervolgens teruggekeken op de sportieve verrichtingen op de Spelen en Kenny B uit Tilburg zong een speciale versie van zijn hit ‘Parijs’.

Van links naar rechts in Scheveningen (foto: ANP).

Deze dinsdagmorgen zal het er iets minder los aan toe gaan. Dan staat een officiële huldiging in Den Haag op de agenda voor (alleen) de gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars. Zij zullen worden ontvangen door minister-president Dick Schoof en Vincent Karremans, staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport. ‘s Middags gaan de zo succesvolle topsporters op bezoek bij koning Willem Alexander en koningin Máxima op paleis Huis ten Bosch. De kans is groot dat er diverse koninklijke onderscheidingen zullen worden uitgereikt. Hiermee is de koek voor deze dinsdag nog niet op voor de leden van de twee nationale hockeyselecties. Zij keren weer terug naar Scheveningen. Een delegatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond gaat hen daar officieel huldigen. En daar is ook alle reden toe: nooit eerder won een land zowel bij de mannen als vrouwen olympisch hockeygoud. Later deze week zullen nog diverse plaatselijke feestjes worden georganiseerd. Zo heeft de gemeente Bergeijk, waar Luyksgestel onder valt, voor donderdagavond een grootse huldiging op touw gezet. Uiteraard allemaal voor Harrie Lavreysen, de succesvolste Nederlandse man ooit op de Olympische Spelen. ‘Hattrick Harrie’ won in de Franse hoofdstad driemaal goud bij het baanwielrennen. "Iedereen is van harte welkom om deze buitengewone prestatie in het Kloosterpark te vieren", laat de gemeente op voorhand weten. Helmonders nog éven geduld

Andere gemeenten waar olympische winnaars vandaan komen, zijn nog niet zover. De gemeente Helmond wil op haar beurt eerst nog wachten op de Paralympische Spelen, die op 28 augustus beginnen. Alle Helmondse deelnemers aan de twee olympische evenementen kunnen rekenen op een uitnodiging. De gemeente Eindhoven laat desgevraagd weten dat daar geen aparte huldiging plaatsvindt, omdat er in deze periode al zoveel van deze bijeenkomsten zijn. De prijswinnende Eindhovense Olympiërs worden wel geëerd tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Eindhoven SportAwards, begin 2025.