13 medailles in totaal, waarvan 7 gouden: Brabant boven in Parijs

Brabantse sporters hebben op de Spelen in Parijs maar liefst dertien medailles gewonnen: 7x goud, 4x zilver en 2x brons. In het medailleklassement zouden we met dat aantal op de veertiende plek zijn geëindigd. Net boven landen als Hongarije, Spanje en Zweden.

En zelfs ver boven België dat op een 25e plek eindigde in het medailleklassement met 3x goud, 1x zilver en 6x brons. Dit zijn de Brabantse toppers die een gouden medaille wonnen in Parijs: Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel op de teamsprint, de individuele sprint en de keirin

Zowel de hockeyvrouwen als de -mannen. Dit met veel spelers met Brabantse roots. Het herenteam werd bovendien geleid door bondscoach Jeroen Delmée en assistent Eric Verboom uit Boxtel.

Sharon van Rouwendaal uit Gemert was de beste op de 10 kilometer openwaterzwemmen

Atlete Cathelijn Peeters uit Dongen won goud op de 4x400 meter estafette gemengd

Zwemster Sharon van Rouwendaal wordt gehuldigd in het TeamNL Huis (foto: ANP / Koen van Weel).

Zilver werd gewonnen door deze provinciegenoten: Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek op de wegwedstrijd

Baanwielrenster Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel op de keirin

Atletes Cathelijn Peeters uit Dongen en Eveline Saalberg uit Vessem op de 4x400 estafette vrouwen

Roeiers Sander de Graaf uit Made en Helmonder Jacob van de Kerkhof met de Holland Acht. De boot werd in goede banen geleid door stuurvrouw Dieuwke Fetter uit Dommelen.

Marianne Vos showt haar zilveren plak (foto: via ANP).

En brons werd gepakt door deze Brabanders: Synchroonzwemtweeling Noortje en Bregje de Brouwer

Ruiter Maikel van der Vleuten uit Someren bij het springen

Noortje en Bregje de Brouwer (foto: ANP / Iris van den Broek).

TeamNL sluit de Spelen af met in totaal 34 medailles: 15x goud, 7x zilver en 12x brons. Het goud van baanwielrenner Harrie Lavreysen op de keirin was het klinkende Brabantse slotstuk voor TeamNL. Met dat aantal plakken eindigt Nederland op een knappe zesde plek in het medailleklassement. Zondag ging TeamNL dankzij de gouden overwinningen van Sifan Hassan op de marathon en Harrie Lavreysen op de keirin nog Groot-Brittannië voorbij. Maar ook landen als Zuid-Korea, Italië en Duitsland laat Nederland achter zich.