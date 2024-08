Zo sterk is krachtmens Harrie Lavreysen: 'Met twee benen duw ik 800 kilo'

Drie gouden medailles veroverde hij in Parijs. Daarmee is Harrie Lavreysen niet alleen de koning van de Spelen, hij mag zichzelf nu ook de succesvolste Nederlandse zomer-Olympiër ooit noemen. En dat succes komt niet uit de lucht vallen, want je kunt Hattrick Harrie met recht beteresterk noemen.

De 27-jarige Lavreysen heeft een indrukwekkend cv: met de drie medailles in Parijs erbij, heeft hij in totaal vijf olympische titels, dertien wk's en twaalf ek's op zak. En daar traint 'ie hard voor. Tijdens wedstrijden en sommige trainingen gaat hij zó diep, dat de Brabander de daaropvolgende pijn ‘vreselijk’ noemt. “Toen ik jonger was, wilde ik het liefst bewusteloos gaan en pas tien minuten later bijkomen.” LEES OOK: Harrie Lavreysen in thuisdorp gehuldigd voor prestatie op Spelen In de weken voor Parijs ging hij niet meer volle bak, maar tijdens trainingen en op de Spelen haalde hij weer alles uit zijn machtige lichaam. “Ik train al jaren om maximaal te kunnen leveren. Hoe dat voelt? Je spreekt al je spieren aan, een niet getraind mens kan nog niet in de buurt komen van dat gevoel.”

"Ik wil gewoon heel hard fietsen en dan komen die dikke benen vanzelf.”

Het krachtmens duwt met 1 been 440 kilo vooruit, met twee 800 kilo. “Ik doe al jaren aan krachttraining, ieder jaar ga ik met stapjes omhoog. Op de fiets is voor mij ook krachttraining, ik blaas mijn benen helemaal op. Het is niet zo dat ik bezig ben om zo dik mogelijke benen te krijgen. Ik wil gewoon heel hard fietsen en dan komen die dikke benen vanzelf.” Dat soort krachten kan Lavreysen trouwens niet op een normale fiets uitoefenen: daar is de fiets simpelweg niet bestand tegen. “Daar moet ik in ieder geval geen sprints mee gaan doen. Een jaar of acht terug wilde ik eens aanzetten, maar toen klapte ik de fiets dubbel”, zegt hij lachend.

"Ik kies mijn momenten liever uit.”