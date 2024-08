Dode kittens, poep en vuilnis in huis: 'Dit is van de buitencategorie'

In een huis in Breda hebben inspecteurs een enorme bende gevonden. De woning van een vrouw, die met een stichting honden en katten opvangt, lag de afgelopen week vol met ontlasting, vuilnis en er werden zelfs twee dode kittens gevonden. De dieren die in het huis rondliepen zijn in beslag genomen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft haar een proces-verbaal gegeven voor verwaarlozing en spreekt van 'ernstige' feiten.

Inspecteurs hadden moeite de bovenverdieping van het huis op te gaan vanwege de opgestapelde vuilnis en spullen. Ze zagen dat er veel dingen niet in de haak waren bij de vrouw. "Het huis lag vol met ontlasting en op de bovenverdieping hadden katten geen water. Honden waren aan de magere kant of hadden te lange nagels en katten ontstoken ogen", schrijft de LID in een persbericht.

"Deze verwaarlozing is van de buitencategorie."