Bij huis waar explosief afging werd eerder geprobeerd brand te stichten

De voordeur van een huis aan het Generaal van Dohnapad in Eindhoven is flink beschadigd geraakt nadat er dinsdagnacht een explosief afging. Het is niet de eerste keer dat er iets is gebeurd bij de woning. In januari probeerde iemand ook al brand te stichten. De politie bekijkt of er een verband is.

De bewoners van het huis schrokken dinsdagnacht wakker van een explosie. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk dat aan de deur werd vastgemaakt, schrijft de politie op haar website. Met het onderzoek hoopt de politie er achter te komen wie er achter de explosie zit. Brandstichting

Het huis is al eerder doelwit geweest, zegt de politie nu. In de nacht van donderdag 25 januari is er rond een uur 's nachts geprobeerd om brand te stichten. Ondanks 'uitgebreid onderzoek' kon de politie daarna niet achterhalen wie er verantwoordelijk is geweest daarvoor. Agenten zoeken nu uit of er een verband is met de explosie. Mensen die camerabeelden hebben, worden verzocht die te delen met de politie.