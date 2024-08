Droom voor Brabantse wielerbaan springlevend na succes op de Spelen

De droom voor een wielerbaan in Brabant is weer springlevend na de winst van 'onze' gouden Harrie Lavreysen. De baanwielrenner uit Luyksgestel pakte drie keer goud op de Olympische Spelen. Verschillende sporticonen dromen hardop met Omroep Brabant. "Het is echt een gebrek dat we geen baan hebben", zegt vader Peter Lavreysen, vers terug uit Parijs.

"Talentvolle rijders zullen de sport eerder proberen met een Brabantse baan", denkt Peter. "Het is niet vanzelfsprekend om een keer te gaan baanwielrennen. Het is best een afstand naar een wielerbaan."

De vader van de succesvolste Nederlandse man ooit op de Olympische Spelen stuitert nog altijd na. "Het is niet te beschrijven. Eerst de stress, dan de ontlading. Wat hij voor elkaar heeft gekregen is onbeschrijfelijk en heel apart", zegt hij met emotie in zijn stem. Komende donderdag is de huldiging in het Kloosterpark in Luyksgestel.

Verdwenen banen

De meer dan tachtig wielerbanen die Brabant ooit heeft gehad, zijn allemaal verdwenen. Ze waren van beton, hout of zelfs van klei en lagen overal door de provincie. De eerste wielerbaan in Brabant dateert van 1896. Die lag bij Café Halfweg in Tilburg. De laatste baan werd in 1991 gesloopt. Dat was de betonnen wielerbaan in Oudenbosch.

Crossbanen of wieler-ervaringen zijn er wel in Brabant. Voor een professionele overdekte wielerbaan moet je bijvoorbeeld naar Amsterdam, Apeldoorn of Alkmaar of vlak over de grens in het Duitse Büttgen. "Nog niet zo lang geleden is er een baan geopend in het Belgische Heusden-Zolder", vertelt oud-renner Gerben van den Broek uit Oisterwijk van Brabant Cycling Network. Hij schreef eerder een uitgebreid pleidooi voor een baan in onze provincie. "De wens blijft zeker."