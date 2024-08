Boete van twee ton als boer tienduizenden kippen niet snel ruimt

Kippenfokker Twan Engelen uit Someren moet zijn stallen ontruimen. Het gaat om tienduizenden dieren. Dat heeft de Raad van State besloten. De rechter geeft Engelen twee weken de tijd om zijn stallen leeg te halen en leeg te houden. Doet hij dat niet binnen die tijd, dan moet hij een dwangsom (boete) van 200.000 euro betalen. De stallen moeten in ieder geval leeg blijven totdat er een definitieve uitspraak is gedaan over zijn vergunning.

De zaak rond de stallen aan de Zandstraat in Someren sleept al jaren. Sinds 2013 proberen milieuclubs en omwonenden de uitbreiding van het bedrijf terug te draaien. Engelen kocht stikstofruimte van vier omliggende bedrijven om zo zijn bedrijf uit te kunnen breiden van 39.900 naar 82.000 dieren. Maar twee van die bedrijven hadden allang geen dieren meer. En dus werd er ook geen stikstof uitgestoten.

Slapende stikstofruimte

Dat die 'slapende' stikstofruimte weer tot leven zou komen, vonden onder meer de Milieufederatie en Mobilisation for the Environment (MOB) niet kunnen. Ze stapten naar de rechter omdat uitbreiding misschien niet op papier, maar in de realiteit wel degelijk voor meer stikstofuitstoot zou zorgen.

De Raad van State gaf hen hier meerdere keren gelijk in. De vergunning voor de nieuwe stallen werd vernietigd. Maar omdat de provincie verwachtte in de toekomst een natuurvergunning af te kunnen geven, liet Engelen de stallen toch bouwen. Het bestemmingsplan en de milieuvergunning waren daarvoor wel in orde.

Provincie weigert te handhaven

Al die tijd weigerde de provincie te handhaven en hield de kippenfokker de hand boven het hoofd. Noord-Brabant vindt de schade die het bedrijf aanricht aan de natuur niet opwegen tegen de enorme financiële gevolgen voor de kippenboer bij sluiting van zijn bedrijf.

De rechter besloot in december vorig jaar dat Engelen de huidige opfokronde van de kuikens nog mocht afmaken, maar in februari dit jaar niet opnieuw 82.000 kippen mocht plaatsen.

Omdat de provincie verwacht in de toekomst een vergunning af te geven, hoefde Engelen zijn bedrijf niet helemaal te sluiten. Op last van een dwangsom van 200.000 euro wilde de provincie ervoor zorgen dat Engelen wel minder kippen ging houden: nog maximaal 35.000 stuks. Begin deze maand liet Engelen nog 20.000 kuikens aanvoeren.

Stallen moeten leeg

Maar ook daar gaat de rechter niet in mee. De provincie kan volgens hem niet aantonen dat er zicht is op legalisatie van het bedrijf. Daarnaast vindt de rechter dat 'de overtreding van niet geringe aard en ernst is, omdat de gevolgen van de door de pluimveehouderij veroorzaakte stikstofdepositie voor de omliggende Natura 2000-gebieden niet gering zijn'.

Binnen twee weken moeten de stallen van Engelen dus helemaal leeg zijn. De rechter realiseert zich dat dat snel is, maar schrijft: "als het opfokbedrijf zich had gehouden aan de uitspraak van de rechtbank, zouden de stallen immers al een aantal maanden eerder zijn ontruimd".