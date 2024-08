Politie brengt drugshandel flinke klap toe, twee mannen opgepakt

De politie heeft dinsdag in de omgeving van Oosterhout een klap uitgedeeld aan de drugswereld. Bij een inval in een huis aan de Apollostraat in Oosterhout pakte een arrestatieteam een 28-jarige man op die daar vermoedelijk een amfetaminelab had. Op de Boerhaavelaan, ook in Oosterhout, werd een grote hoeveelheid verdovende middelen gevonden in een auto. Een 29-jarige man uit Rijen is opgepakt.

In totaal werden dinsdag drie huizen binnengevallen: twee in Oosterhout en een in Rijen. Door een tip via Meld Misdaad Anoniem vonden agenten op de Apollostraat in Oosterhout rond elf uur in de ochtend het amfetaminelab. Zo'n tien kilo van het spul en de grondstoffen om het te maken lagen in het huis. De bewoner was de 28-jarige man die ervan verdacht wordt de amfetamine in het huis te hebben gemaakt. Hij werd nog gezocht voor een ander strafbaar feit waar hij tientallen dagen celstraf voor open had staan.

Drugsauto

Op dezelfde dag, maar voor een ander politieonderzoek, gingen agenten naar binnen bij een woning aan de Boerhaavelaan in Oosterhout. In een auto die daar voor de deur stond, lag een grote hoeveelheid verdovende middelen. Een 29-jarige man uit Rijen is daarna opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij die partij drugs.

In dit onderzoek viel de politie op dezelfde dag ook een woning aan de Stationsstraat in Rijen binnen. Daar werd niks gevonden.

Een politiewoordvoerder zegt dat het amfetaminelab waarschijnlijk niks te maken heeft met de drugs die in de auto werden gevonden.