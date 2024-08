Zwaargewonde man belandt in ziekenhuis, politie onderzoekt huis en quad

Een man uit Valkenswaard is dinsdagnacht zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij was er zo ernstig aan toe dat hij naar een traumacentrum gebracht moest worden. Waardoor de man zwaargewond raakte, is nog onduidelijk. Er wordt door de politie woensdagmiddag sporenonderzoek gedaan bij het slachtoffer zijn huis en zijn daar geparkeerde quad.

De gewonde man werd in de nacht van dinsdag op woensdag eerst naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gebracht. Hoe hij zijn verwondingen precies heeft opgelopen, is nog altijd niet duidelijk.

Wel bleek de man zo zwaargewond dat hij vanuit Veldhoven is overgebracht naar het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, een traumacentrum waar mensen met ernstig letsel geholpen en indien nodig geopereerd kunnen worden.

Sporenonderzoek

De politie heeft woensdagmiddag het huis van het slachtoffer aan de Urbanusdal in Valkenswaard afgezet met linten. Ook werd een tent van de brandweer geplaatst over de quad van het slachtoffer die achter zijn huis geparkeerd stond. Dat gebeurde om mogelijke sporen veilig te stellen.

De politie sluit momenteel nog geen enkel scenario uit en onderzoekt onder meer of er geweld is gebruikt. Ook de technische recherche is aanwezig om te achterhalen wat het slachtoffer precies is overkomen.