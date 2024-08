Huisraad op straat na noodweer in Breda: 'We kunnen in de stront zakken'

Huisraad staat op straat en bewoners lopen van de kelders onder hun appartement naar de straat om te redden wat ver nog te redden valt. Noodweer heeft dinsdagavond lelijk huisgehouden in Breda. Bij bewoners van flatgebouwen aan de Maarten de Vriesstraat spoot het water als een fontein uit het riool. Het water stond tot kniehoogte in de bergingen onder de flats. "Wij kunnen hier in de stront zakken", zegt bewoner Dennis.

Heel de dag is ze bezig om de spullen naar boven te slepen. Hulp van de woningbouwvereniging blijft tot frustratie van haar en andere bewoners uit. Omdat ze vaker waterschade had in de berging, heeft ze er maar tweedehands spullen neergezet.

Moedeloos loopt Mira Kronenberg de berging in onder het flatgebouw. Het ruikt er muf en er staat nog water in de ruimte. Een koelkast en wasmachine liggen op hun kant op de grond. "Als het hier hard begint te regenen, kan de afwatering het niet aan en ook de riolering is verzakt. Het water kan niet weg", verzucht Mira. Omdat de appartementen klein zijn, heeft Mira net als andere bewoners van alles in de berging staan. Zoals een koelkast, wasmachine en een televisie.

Berry vindt het allemaal heel vervelend: "Later dit jaar gaan ze de straat opknappen en renoveren en dan is het na jaren lang hopelijk eindelijk opgelost. Het zal wel overmacht zijn, maar het blijft allemaal heel vervelend. En het ergste is: het is rioolwater met ontlasting erin en dat is voor niemand goed natuurlijk."

Berry Buijnsters, die een paar deuren verderop woont, is ook druk met opruimen: "Het water spoot hier als een fontein omhoog. We gaan de rotzooi maar een beetje op straat leggen als het mag van de woningbouw en handhaving, want anders krijgen we daar ook nog gezeur mee."

Midas, die nog maar kort in de flat woont, laat zien hoe hoog het water dinsdag kwam: "Ja, ik heb best wel lange benen en het kwam tot mijn knieën." Hij baalt van de situatie: "Je weet niet waar je moet beginnen, want je hebt hier toch een hoop spullen staan. En het gaat het niet alleen om geld, maar ook om dingen van sentimentele waarde. Een buurvrouw had er tekeningen van haar zoon staan en die is ze nu kwijt."

Eva Boon van WonenBreburg laat in een reactie weten dat dinsdagnacht meteen hulp is geboden aan de bewoners: "Wij vinden het net zo vervelend als de huurders. We hebben 's nachts vakmensen gestuurd voor technische ondersteuning. Er is water uit de ruimtes gepompt en de elektriciteit is weer in orde gemaakt."

Later dit jaar wordt de riolering in de straat gemoderniseerd en daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn. Ondanks alle ellende proberen de bewoners er toch maar de moed in te houden, zelfs met humor. Tussen de huisraad op straat ligt een opgeblazen rubberen boot. "Die hadden we alvast klaar gelegd om mee naar de Jumbo te gaan", grapt een man.