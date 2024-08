Werkzaamheden aan de dijk hebben grote impact op Joeps restaurant

De komende jaren wordt de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith sterker gemaakt. Dit is nodig zodat de dijk beter beschermd tegen overstromingen. Maar voor mensen die wonen en werken langs de dijk is dit Meanderende Maas-project best een hindernis. “Mijn terras verdwijnt voor onbepaalde tijd en ik maak me zorgen om de bereikbaarheid”, zegt Joep Hanssen, eigenaar van restaurant Brass aan de Maas.

Joep heeft een restaurant met een klein terras aan de ene kant van de dijk in Ravenstein. En aan de overkant van de weg, bovenop de dijk, heeft hij nog een terras met 160 plaatsen. Maar dit grote terras moet tijdelijk weg omdat de dijk over 26 kilometer wordt versterkt en opgehoogd. “Toen ik in 2022 eigenaar werd van deze zaak, wist ik dat al. Maar ik had gehoopt dat de impact kleiner zou zijn.” De eerste voorbereidingen voor de dijkversterking beginnen na deze zomer. Maar wanneer het terras van Joep weg moet voor de werkzaamheden, is hem nog niet verteld. “Het enige wat zeker is, is dat de werkzaamheden bij ons deel twee jaar gaan duren. Of mijn terras ook twee jaar weg moet, weet ik niet. Die onzekerheid is vervelend, want dat maakt voor mij een enorm verschil.”

Aan de linkerkant Brass aan de Maas en aan de rechterkant van de weg ligt het terras (foto: Megan Hanegraaf).

Om de financiële schade te beperken denkt de eigenaar nu al na over alternatieven. “Ik heb nog wel voor de deur wat plekjes waar gasten op een deel van het terras kunnen zitten. Maar ik kan me voorstellen dat als er aan de overkant van de weg damwanden en palen in de grond worden geslagen, gasten minder geneigd zullen zijn om daar te zitten.”

“Er zullen veel minder passanten zijn, dat ga ik zeker merken.”

En dan is er nog een probleem waar de Joep zich zorgen over maakt. Namelijk de bereikbaarheid van zijn restaurant de komende jaren. “Veel gasten zijn wandelaars en fietsers die per toeval langs ons restaurant komen, met name in de zomer. Maar als er wordt gewerkt aan de dijk en er afsluitingen zijn, zullen er veel minder passanten zijn. Dat ga ik zeker merken.” Ook parkeren wordt lastig. “Langs het terras onderaan de dijk is een grote parkeerplaats, maar die is vaak vol. Daarom parkeren veel bezoekers van Ravenstein hun auto op de dijk”, zegt Joep. “Als parkeren niet mogelijk is, ben ik bang dat gasten weg zullen blijven.” Want op andere plekken parkeren is lastig in het oude vestingstadje. In het centrum kan je op één kleine parkeerplaats bijna nergens parkeren in de smalle straatjes. Daarom is de eigenaar nu al aan het nadenken over een tijdelijke parkeeroplossing. “Ik denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk kunnen parkeren op een braakliggend terrein of boerenland in de buurt.”

Het terras van Brass aan de Maas moet tijdelijk verdwijnen (foto: Megan Hanegraaf).