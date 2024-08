Slaapwandelende vrouw (61) valt uit raam: hoe kan dat?

Zwaargewond raken door slaapwandelend uit een raam te vallen. Het overkwam een 61-jarige vrouw uit Berlicum dinsdagnacht. Vaak weten slaapwandelaars de ochtend erop niets meer van hun nachtelijke wandeling, maar het kan dus ook vreselijk misgaan. "Het kan echt gebeuren dat je gekke dingen doet", vertelt slaapexpert Merijn van de Laar over slaapwandelen in het radioprogramma Afslag Zuid.

Slaapwandelaars kunnen nogal wat meemaken tijdens hun wandeling. "Maar daar weten ze vaak niets meer van, omdat ze uit de diepe slaap wakker worden", vertelt van de Laar, schrijver van het boek 'Slapen als een oermens'.

Slaapwandelen ontstaat wanneer een deel van het brein aanstaat en een deel van het brein in diepe slaap is, legt Van de Laar uit. "Wat je dan vaak ziet, is dat mensen bepaalde automatische handelingen kunnen uitvoeren tijdens het slaapwandelen.

"Je kunt denken aan autorijden of wandelen", vertelt de slaapexpert. "Meestal zijn de ogen ook open, waardoor ze een deel van de omgeving meekrijgen. Hierdoor kunnen ze bewegen door de omgeving. Maar ze zien ook dingen die er gewoon niet zijn."