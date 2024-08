Een kerk in bezit krijgen voor één euro, het lijkt een koopje

Voor één euro eigenaar worden van een van de meest bijzondere monumentale kerken van Brabant? Klinkt als een koopje. Cor Strik ging samen met een paar andere inwoners van Ravenstein het avontuur aan en kocht de Sint-Luciakerk. Nu staan ze voor een miljoenenrestauratie.

Eeuwig zonde, vonden Cor Strik en Frans van Haeren. Zij besloten de kerk te kopen. Daardoor is het nu in eigendom van een stichting die het gebouw voor de Ravensteinse gemeenschap wil behouden.

Een paarhonderd jaar vooruit in de tijd dan, naar 2016. Toen kwam er het nodige stucwerk naar beneden in de kerk. Voor het parochiebestuur reden genoeg om te besluiten dat het niet langer veilig is in het gebouw. Zo zijn de deuren inmiddels al jaren gesloten en in 2020 werd het officieel uit de zogeheten eredienst onttrokken.

Je mag de Sint-Luciakerk gerust een van de meest bijzondere kerken van Nederland noemen. Zo is het een van de weinige katholieke, barokke kerken in ons land. Dat zit zo. De kerk werd gebouwd in 1735, in een tijd dat katholieke diensten hier verboden waren. Maar het Land van Ravenstein, dát maakte nou net geen deel uit van Nederland. Het hoorde bij een Duits hertogdom, waar wél godsdienstvrijheid was. En dus kon de kerk gebouwd worden.

Nu is hij bestuurslid van Stichting Erfgoed Lucia, die de kerk wil gaan opknappen. En dat is een enorme klus. “Ik ben verliefd op het gebouw geworden, maar ik heb het ook weleens gehaat,” geeft Cor toe. “Ik heb wel eens slapeloze nachten gehad. Het is zo’n complex project. Er zijn heel veel details waar je rekening mee moet houden en er komt heel veel geld bij kijken. Je wil het voor iedereen goed doen en dat is ook niet altijd mogelijk.”

“Tien jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik nu met een kerk bezig ben,” vertelt Cor. Net zoals hij ook niet wist in wat voor avontuur hij nou precies terecht zou komen. “Maar ik heb al meer dingen in mijn leven gedaan waarvoor lef nodig is.” Hij was jarenlang horecaondernemer en vangt nu al een hele tijd pleegkinderen op.

Daarmee verwijst hij naar een lange juridische strijd die de afgelopen jaren speelde rond de Luciakerk. De kerk werd ooit in de 18e eeuw betaald door een loterij te organiseren. Het Loterijfonds Ravenstein bestaat nog steeds en zij waren het totaal niet eens met de plannen rond de kerk. Daarom stapten ze meermaals naar de rechter, het bisdom en zelfs naar de paus. Maar, ze kregen geen gelijk.

Veel wil Cor niet zeggen over deze strijd. “Die is nu voorbij. Maar we doen dit echt niet voor onszelf. Mijn leven zou veel makkelijker zijn zónder kerk. We doen dit echt voor Ravenstein. Dat dat niet altijd begrepen en geloofd is, was een pijnlijke ervaring.”

Nu alle juridische strijd voorbij is, kan de restauratie dan echt beginnen. “Er moet wel wat gebeuren,” zegt Cor. “Het dak is verzwakt na 300 jaar. En dat is een complexe restauratie.” Naar schatting is daar zeker 2,5 miljoen euro nodig. “We hebben al veel donaties gekregen, maar we hebben ook écht geld van de overheid nodig. Zo’n belangrijk monument mag niet verloren gaan.”