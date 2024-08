Nepagent (24) opgepakt die mensen voor halve ton oplichtte

Een 24-jarige man uit Breda is woensdag in zijn huis opgepakt nadat hij vermoedelijk als nepagent mensen heeft opgelicht in de gemeente Woensdrecht. De politie verdenkt hem ervan voor 50.000 euro aan sieraden en geld te hebben buitgemaakt door slachtoffers te laten geloven dat ze die aan hem af moesten staan.

De meldingen over nepagenten die actief waren in de gemeente Woensdrecht kwamen begin juni bij de politie binnen. In een aantal gevallen slaagden oplichters in hun doel en kregen ze geld of sieraden mee. De politie deed buurtonderzoek en ging op zoek naar sporen van de oplichters. Dat leidde naar de 24-jarige man uit Breda. Hij zou minstens vier keer hebben toegeslagen.

LEES OOK: Acht meldingen over nepagenten in één nacht tijd

Veel meldingen

Nepagenten zijn de afgelopen tijd een groot probleem in Brabant. In de omgeving van Sint Michielsgestel en Boxtel kwamen vorige week in een dag tijd acht meldingen binnen. In Waalwijk en Kaatsheuvel werden ze begin deze maand ook al gezien. Toen ontving de politie vier meldingen.

De politie waarschuwt dat agenten nooit om geld of waardevolle spullen vragen als zij mensen opbellen. In onderstaand filmpje op Instagram legt een agent uit waar je op moet letten.