Klushuis zoekt klusheld met tijd en zak met geld: 'Echt alles moet eruit'

Het vinden van een betaalbare woning die groter is dan een postzegel in een van de Brabantse steden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave. Deze kluswoning op de Outshoornstraat in Tilburg, vlak buiten het centrum, is daarom een buitenkansje. Maar dan wel voor een kluskoning(in), want het jarendertighuis heeft nogal wat te lijden gehad volgens makelaar Harrie van Beers. "Echt alles moet eruit, maar er is zeker iets van te maken."

Om positief te beginnen, dit klushuis is letterlijk de goedkoopste woning die je momenteel in Tilburg kunt kopen. Er is nog wel een appartement in het centrum, maar dat is met 33 vierkante meter de helft kleiner. Want het huis aan de Outshoornstraat telt nu 65 vierkante meter woonoppervlakte en dat kan nog meer worden door het slim uit te bouwen.

Alles eruit

Maar Harrie van Beers van RE/MAX Optimus Makelaars draait er verder niet omheen. "Aan dit huis moet echt alles gebeuren. Ik zou het strippen en helemaal opnieuw beginnen, want ik kan niks bedenken dat je zou kunnen laten zitten." Hij raadt potentiële kopers dan ook aan goed na te denken over het project omdat er veel tijd en geld in gaat zitten.

De verkoopmakelaar heeft nog wel een paar tips: "Ik zou de badkamer weer naar boven brengen en het plafond op de eerste etage verhogen. Daardoor wordt de zolder minder hoog, maar dat is toch een bergzolder die je niet als kamer kunt gebruiken." Ook raadt hij een vlizotrap naar de zolder aan, omdat de huidige vaste trap veel ruimte inneemt.

Bijzonder leidingwerk

In het huis heeft voorheen een gezin met kinderen gewoond. "Sommige mensen denken dat het een studentenwoning of huurwoning was, maar dat is niet het geval", zegt Van Beers stellig. Het lijkt erop dat er al wat kluswerk in de woning is gedaan, maar dat dit niet helemaal lekker heeft uitgepakt blijkt wel uit het bijzondere leidingwerk in de badkamer.