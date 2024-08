Na 5 jaar nog veel verdriet om doodgestoken Megan (15): 'Zo onrechtvaardig'

Op 19 augustus 2019 werd in haar ouderlijk huis in Breda de 15-jarige Megan doodgestoken door haar jaloerse ex-vriendje. Een gebeurtenis die heel veel impact had en alles in haar omgeving op zijn kop zette. Ook nu, vijf jaar later, is het verdriet in de wijk nog voelbaar: "Het is moeilijk te verwerken en ik vergeet nooit wat er is gebeurd."

Een idee van onder meer Paul de Kort, destijds voorzitter van de wijkraad. "Mensen lopen hier langs het bankje en weten precies waar het over gaat", zegt hij. "Door gebruik is het wat verweerd, maar je ziet er verder geen beschadigingen aan. Geen graffiti of niks. De mensen hier achter in de flat beschermen dan ook dit bankje. Als er iemand opzit die kwaad wil, jagen ze die weg."

"Ik loop hier elke avond met de hond en dan zitten er altijd mensen op dat bankje", vertelt Zomerdijk met gebroken stem. "Mensen die in gedachten verzonken zijn. Of haar vriendinnetjes van basketbal. Die komen ook regelmatig. Het bankje is een mooi eerbetoon."

Het duurt niet lang voordat de tranen bij buurtbewoner Daan Zomerdijk tevoorschijn komen. De gruwelijke dood van Megan, om het leven gekomen door vijfendertig messteken, is nog altijd een open wond in de wijk Boeimeer. De rampzalige dag wordt nooit vergeten en de emotie blijft. Vooral bij het speciale herdenkingsbankje voor Megan op het grasveldje in de wijk is dat voelbaar.

Gezeten op het bankje valt tussen Paul de Kort en Daan Zomerdijk een herdenkingsplaatje op. 'If love could have saved you, you would have lived forever', valt te lezen. De gedachten van de heren gaan terug naar 19 augustus 2019. Die verschrikkelijke dag dat Megan werd vermoord.

"Ik woon tweehonderd meter van haar huis vandaan en zag ineens heel veel politie en een ziekenwagen in de straat", vertelt Paul. "Alles werd afgezet en er kwam een helikopter. We hadden eerst geen idee wat er allemaal gaande was, maar langzaam sijpelde het nieuws in de buurt door."

"Je ziet op een gegeven moment die gasten van de helikopter naar buiten komen en nee schudden", vult Daan geëmotioneerd aan. "Zo van: we kunnen niks meer doen. Dat raakt me nog altijd. Niet veel later kregen we in de buurt de details te horen en die waren verschrikkelijk."