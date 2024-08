Zaagmachines en schapen redden samen de bossen bij Loon op Zand

Hier en daar vallen er grote, kale plekken in de bossen bij Loon op Zand. Er worden in de Loonse en Drunense Duinen tweeduizend Amerikaanse eiken gekapt. Deze boom 'verstikt' volgens boswachter Irma de Potter de rest van het bos. Met als gevolg dat de zomereik, een beschermde soort, wordt bedreigd. "We moeten het bos redden. De grote eiken worden gekapt en de jonge boompjes worden door schapen opgegeten."

Boswachter Irma de Potter begrijpt dat wandelaars en fietsers zich 'rot schrikken' bij het zien van de kale plekken en stapels boomstammen . "Bij het fietspad bij Westloon was het dichtgegroeid en dat is nu wel een heel ander gezicht." Her en der zijn flinke kale plekken ontstaan.

Schapen helpen mee

"Dat is niet volgend jaar al hersteld. Maar binnen tien jaar is het zo gegroeid dat mensen weer tegen een groene muur aankijken. Een boom heeft tijd nodig. Het bos blijft bos", aldus de boswachter. "Er vallen nu alleen wat lege plekken op, maar dat hoort bij een volwaardig bos. Hele stukken bos waren dichtgegroeid door de Amerikaanse eik en die zijn nu weg. De Amerikaanse eik nam het licht van de zomereik weg."

Tot zeker oktober zullen grote zaagmachines bezig zijn in de bossen bij Loon op Zand. Machines met dieselmotoren die de stikstofuitstoot niet verminderen. "Maar wij vinden dat lichte uitstoot van stikstof zeker geoorloofd is om hier het bos te redden", zegt Irma. Niet alleen machines, maar ook de kuddes schapen in de gebieden helpen mee. "Schapen vinden de Amerikaanse eiken heel lekker, dus die worden straks ingezet om de jonge boompjes op te eten. Dus de grote eiken worden gekapt en de jonge boompjes worden door schapen opgegeten."

Alles op alles zetten

Sinds het begin van de werkzaamheden in juli is al zo'n twee derde van de Amerikaanse eiken gekapt. "Het project is een exotenbestrijding. De Amerikaanse eik is hier in een wildvreemd land geplaatst en zijn ecosysteem is in Amerika achtergebleven. In het gebied Westloon stonden zomereiken en daar leefden 450 insecten van. De Amerikaanse eik is als een gek gaan groeien en bedreigt nu de zomereik. Die moet wij vanuit het Rijk en Europa gaan beschermen."

"Van onze oorspronkelijke biodiversiteit hebben wij in Nederland nog maar 15 procent over. In Frankrijk is dat 40 procent en in Duitsland zelfs nog meer. We hebben nog heel weinig beschermde natuur in Nederland", vertelt Potter. "We moeten alles op alles zetten om onze natuur te beschermen. Mensen die nu in het bos gaan, schrikken van de huidige situatie. Over een paar jaar ziet het er heel anders uit.”