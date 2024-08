Gevangenismedewerker ontslagen na vechtpartij met gedetineerde

Een medewerker van de gevangenis in Vught is door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontslagen omdat hij een gedetineerde heeft geslagen. Dat gebeurde op 17 juli nadat de gedetineerde samen met een andere gevangene voor overlast had gezorgd in het psychiatrisch penitentiair centrum van de gevangenis.

Eerst sprak de medewerker de gevangenen aan op hun gedrag. Toen ze wegliepen, pakte de medewerker een van de gedetineerden vast waardoor een vechtpartij ontstond. Daarbij kreeg de gedetineerde klappen waaraan hij een bloedneus en een gezwollen wang overhield. De vechtpartij stopte toen andere medewerkers ingrepen. De gevangene hoefde volgens de DJI niet meer medisch behandeld te worden. De medewerker is inmiddels ontslagen. De DJI zegt in een persbericht veel waarde te hechten aan een veilig klimaat in de gevangenissen. "Bij een dergelijk voorval treden we direct op en wordt intern onderzoek gedaan. Ook wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd."