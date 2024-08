Twee speciale foodtrucks gestolen in één nacht: ‘We staan met 1-0 achter'

Twee foodtrucks zijn woensdagnacht verdwenen. Het gaat om zogeheten ‘foodtrailers’, het type foodtruck dat je als aanhanger achter een normale auto hangt. De ene is van Brownies & Downies Eindhoven, de ander van Topfeestjeverhuur in Erp. De foodtrucks stonden beide in een andere stalling. De eigenaren vermoeden dat de dieven specifiek naar deze aanhangers op zoek waren.

Volgende week zou Brownies & Downies nieuwe studenten van versnaperingen voorzien tijdens de introductieweek van de TU Eindhoven. Robin Walschots, eigenaar van het filiaal in Eindhoven, stond te popelen: “We hadden onze truck hier echt heel graag voor de eerste keer neergezet.” Helaas worden deze plannen gedwarsboomd. Het slot van de privé-opslag in Veghel blijkt te zijn vernield - de foodtruck is spoorloos. De foodtruck is pas één jaar oud. “We hebben ‘m vorig jaar gekocht om het tienjarig jubileum van ons filiaal in Eindhoven te vieren”, vertelt Walschots. Het was volgens haar de enige foodtruck binnen het bedrijf: “Er is een andere locatie met een soort caravan, maar een foodtruck als deze was echt uniek voor Brownies & Downies. Andere locaties hebben hem nog vaker gehuurd.“ Lang hebben ze er niet van kunnen genieten. De feesten en evenementen die op de planning stonden, waaronder de introductieweek van de TU, zijn nu tot grote spijt van de eigenaar afgelast. Brownies & Downies is niet het enige slachtoffer. Jesse Scharff, eigenaar van Topfeestjeverhuur, heeft ook alle geplande evenementen af moeten bellen. De jonge ondernemer runt sinds een jaar een verhuurbedrijf voor feesten en evenementen, samen met zijn vrouw. Ook hun foodtruck is verdwenen. Woensdagavond stond de aanhanger nog op zijn plaats, maar op camerabeelden van zijn buurman ziet Scharff zijn foodtruck woensdagnacht om half 4 wegrollen.

"We hebben er niet eens één seizoen van kunnen genieten."

De foodtruck van Topfeestjeverhuur was gloednieuw en werd als ijswagen gebruikt voor kinderfeestjes. “Naast opblaasfiguren en springkussens wilden we zo net iets meer te bieden hebben voor onze klanten”, vertelt Scharff. “Nadat ik aangifte heb gedaan, heb ik direct alle toekomstige afspraken afgebeld en het geld teruggeboekt. Die inkomsten loop ik nu mis.” De foodtruck met ijsvitrine werd midden in het hoogseizoen voor ijs gestolen. “We hebben er niet eens één seizoen van kunnen genieten”, vertelt hij bedrukt. De ondernemer probeert optimistisch te blijven, maar baalt er wel van: “We wilden eigenlijk over een tijdje twee nieuwe springkussens aanschaffen. Maar ja, nu kunnen we gaan sparen voor een nieuwe foodtruck. Je staat zo wel met 1-0 achter.”

"Als ik het nieuws eerder had gehoord, had ik 'm wel ergens anders neergezet."