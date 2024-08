Dit dorp groeit het snelst van heel Brabant: ‘Het is hier heel fijn wonen'

Mensen komen er van heinde en verre naartoe en voelen zich er allemaal thuis, in Boekel. Het dorp groeide de afgelopen jaren het hardst van heel Brabant. En dat verbaast de inwoners zelf niks. “Het is hier gewoon heel goed wonen”, vertelt Ellen van de Ven, die er geboren en getogen is.

Nederland telt na vandaag 18 miljoen inwoners en daarvan wonen er ruim 11.000 in Boekel. Niet bijster veel, zal je misschien denken. Maar dat is bijna 11 procent meer dan in 2016, toen we de grens van 17 miljoen Nederlanders passeerden. En dat doet geen enkele andere plek in Brabant ze na. DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

Achttien miljoen mensen in Nederland, bekijk hier de groei in jouw gemeente “We zijn daar ook heel trots op”, zegt burgemeester Caroline van den Elsen met een grote glimlach. “Vorig jaar zijn er 130 inwoners bijgekomen en dit jaar zitten we ook alweer op 69. Als kleine gemeente zo hard groeien, dat is wat we willen.” Is die grond daar in Boekel dan zo vruchtbaar? “Daar lijkt het wel op hè”, lacht verloskundige Wendy Verhallen. “Wij zitten met onze praktijk in meerdere gemeenten en we zien echt meer zwangere vrouwen in Boekel. Sinds de corona-babyboom is het in alle gemeenten stabiel, maar in Boekel worden ieder jaar meer baby’s geboren.”

“Rotterdam, Helmond, Delft. Overal komen ze vandaan."

Maar een gezin stichten, begint bij een huis. En dat is dan ook het geheim van Boekel. De huizen groeien als paddenstoelen uit de grond. “We horen van veel Udenaren dat ze naar Boekel zijn verhuisd, omdat ze niks konden krijgen en daar veel starterswoningen zijn”, vertelt de verloskundige. “Dat is stap één. Mensen die lang thuis blijven wonen, stellen een kinderwens ook uit.” Of de huizen in Boekel dan voor een prikkie te koop zijn? “Dat wil ik niet zeggen, ook hier stijgen de huizenprijzen”, zegt de burgemeester. “Maar als je net wat meer aanbod hebt, is het relatief gezien wat goedkoper. En je hebt hier misschien net wat meer ruimte.” De hechte gemeenschap en het grote verenigingsleven maken het plaatje volgens haar compleet. “Het is hier gewoon heel goed wonen”, zegt Ellen van de Ven, die met haar kleinkind door het centrum loopt. “De mensen zijn gemoedelijk, de scholen dichtbij, veel sportmogelijkheden. En als je een huis kunt krijgen, is het hier.” Dat merkt ook Jolanda Lucassen, van ijssalon De Boekelse Verleiding. “Rotterdam, Helmond, Delft. Ze komen van heinde en verre. Dan komen ze hier voor het eerst en zeggen ze, wat een grote bollen en wat goedkoop! Dat is alleen maar leuk.”

"De mensen zijn zo behulpzaam hier."

De tienjarige Stijn zit voor de zaak met zijn moeder een ijsje te eten. Hij vertelt dat zijn basisschool inmiddels de pan uit groeit. “Zes jaar geleden hebben we een nieuw schoolgebouw gekregen en nu wordt het alweer te klein”, zegt hij. “De speelzaal in het gebouw wordt nu gebruikt als klaslokaal.” De 18-jarige Dalkhaz uit Syrië woont sinds een jaar in het dorp en begrijpt het ook wel. Hij kreeg een appartement toegewezen in Boekel en voelde zich meteen thuis. “Toen we hier kwamen hadden we helemaal niks, maar de mensen zijn zo behulpzaam en hebben ons geholpen met de taal. Ik vind het echt een mooi dorpje.”