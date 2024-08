Veel Brabanders komen van over de grens en zo zit dat in jouw gemeente

Bijna een op de vier inwoners van Brabant is van buitenlandse afkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar woonden er afgerond 2,6 miljoen mensen in onze provincie, van wie twee miljoen met een Nederlands paspoort.

De grootste groep import-Brabanders met een buitenlandse herkomst bestaat duidelijk uit Europeanen: bijna 250.000 inwoners van onze provincie komen uit een ander Europees land. De meerderheid van deze groep is Pools, Duits of Belgisch.

Van alle gemeenten in onze provincie steekt Eindhoven er met kop en schouders bovenuit: 44,4 procent van de Eindhovenaren is van buitenlandse afkomst. Het grootste gedeelte hiervan is Europees, in totaal meer dan een derde (36 procent). Dit zijn hoofdzakelijk mensen uit Duitsland (4835 personen) en Polen (4845 personen). Daarna komt de grootste groep Eindhovenaren met een buitenlandse herkomst uit Azië (exclusief Turkije en Indonesië), het gaat dan om ongeveer 12 procent van het totale aantal.

In Hilvarenbeek is de minste diversiteit te vinden. Slechts tien procent van de inwoners is hier van buitenlandse afkomst. Baarle-Nassau springt er ook uit: in de gemeente met het laagste aantal inwoners (7076) heeft 29,5 procent van de inwoners een buitenlandse herkomst. Vermoedelijk zijn dit grotendeels Belgen; tachtig procent is namelijk Europees.

Bekijk hier het percentage inwoners van buitenlandse afkomst in jouw gemeente (Klik op de gemeente om het precieze percentage te zien):