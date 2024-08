Doorrijder die Noah (15) zwaargewond achterliet zal altijd onbekend blijven

Het zal altijd onduidelijk blijven wie vijf jaar geleden de toen 15-jarige Noah bij de McDonald’s in Helmond zwaargewond achterliet. De man die doorreed is, ondanks vele getuigen, nooit bekend geworden. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch.

Op 6 september 2019 ging Noah ’s avonds om acht uur nog even een ijsje halen bij de McDonald’s aan de Deltaweg in Helmond. Hij weet nog dat hij daar bij het stoplicht stond en zijn volgende herinnering is dat hij wakker werd in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Vlak voor de McDonald’s werd hij op de fiets aangereden door een auto die hard reed. Getuigen denken dat de auto wel 70 kilometer per uur reed, waar 30 is toegestaan. Noah werd geschept en de bestuurder reed door. De blauwe Citroën Saxo werd de volgende dag gevonden in de Swalmstraat in Helmond. De man die de auto op zijn naam had staan, was zo gevonden. Maar toen begonnen de problemen. Die man, L. A. (nu 35) uit Eindhoven, ontkende de bestuurder te zijn geweest. Hij had die auto voor geld op zijn naam gezet en weigerde de naam van de bestuurder te noemen.

De Citroen Saxo werd snel gevonden, maar de bestuurder niet. (Foto: Politie)