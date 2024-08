Man (42) die 90-jarige dodelijke duw gaf vervolgd voor doodslag

De man die in mei een 90-jarige man van zijn fiets duwde, waardoor die overleed, wordt vervolgd voor doodslag. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond de 42-jarige Pieter V. uit Veldhoven voor het eerst voor de rechter in een tussentijdse zitting. En werd duidelijk dat de verdachte al geruime tijd kampt met psychische problemen.

Het is nog onduidelijk waarom Pieter V. de oude man op 3 mei van zijn fiets duwde vlak bij het Citycentre in Veldhoven. De man belandde in het ziekenhuis, maar overleed drie dagen later alsnog aan zijn verwondingen.

Wat wel duidelijk is, is dat de advocaat van V. grote moeite heeft om een gesprek met hem te voeren en hem dus op een goede manier te verdedigen. De advocaat vroeg de rechtbank dan ook om een procedure te starten dat hij als advocaat over de belangen van V. mag beslissen, omdat Pieter V. daar zelf niet toe in staat is. “Het is moeilijk te achterhalen wat meneer wil”, vertelde advocaat Job Knoester. “Er is geen samenhangend gesprek met hem te voeren en dat merkten de deskundigen ook al.”

Volgens zijn advocaat kampt Pieter V. al zeker twintig jaar met psychische problemen. Rond zijn 22e zouden die zijn ontstaan en het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is, aldus de advocaat. Hij pleitte er daarom voor om te kijken welke onderzoeken nodig zijn om de toerekeningsvatbaarheid vast te stellen en of de man moet worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Ook moeten er adviezen komen over hoe V. eventueel moet worden behandeld.

V. zorgde op 3 mei voor grote consternatie in Veldhoven door ineens die 90-jarige man van zijn fiets te duwen. Hij verzette zich zo hevig bij zijn aanhouding dat hij getaserd moest worden. Een van de agenten pakte hij bij haar nek en sloeg hij op haar hoofd. Daarom wordt hij behalve voor doodslag ook nog vervolgd voor poging tot zware mishandeling.

V. was zelf bij de korte zitting aanwezig, maar zei geen woord. Er werd vooral over hem gepraat en niet het hem. Eerst moet de rechter-commissaris gaan beslissen hoe het onderzoek verder gaat. Pas later komt Pieter V. zelf aan het woord.