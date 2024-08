Je auto gratis opladen met de entreepas van je werk, dat kan op deze plek

Elektrische rijders laden hun auto normaal gesproken op bij een openbare laadpaal door er een speciale laadpas tegenaan te houden. Ze krijgen dan een factuur thuisgestuurd. Maar bij een laadpaal in Veghel blijken chauffeurs ook op een andere manier te kunnen opladen. Helemaal gratis zelfs!

Het gaat om een laadpaal aan de Herenakker in Veghel. Een buurtbewoner kwam er per ongeluk achter dat je hier met iedere willekeurige pas, waar een chip in zit, je auto kunt opladen. De rekening gaat dan niet naar de gebruiker.

Verslaggever Noël van Hooft nam de proef op de som. Zonder problemen activeerde hij de laadpaal met zijn entreepas van Omroep Brabant en, bij een tweede test, met een ov-chipkaart. Even tegen de paal aanhouden en het lampje sprong op groen.

Monteur

“Dat lijkt me niet de bedoeling”, zegt een woordvoerder van Vattenfall, eigenaar van de laadpaal, in een eerste reactie. Een verklaring kan hij niet direct geven, wel wordt meteen een monteur gestuurd.

Het lijkt om een incident te gaan. Bij tests op andere plekken in Brabant zoals in Helmond en Schijndel, lijkt de 'truc' niet te werken. Daar verschijnt een rood kruis en begint het opladen niet.

Storing

Later op de dag komt Vattenfall met een nieuwe reactie. "Deze laadpaal heeft een storing. Normaal gesproken, als een laadpaal tijdelijk geen verbinding kan maken met ons netwerk, is het nog wel mogelijk om te kunnen laden. Dat doen we bewust zodat de klant geen last heeft van de storing. De laadpaal registreert namelijk de gegevens van je laadpas en zodra de laadpaal weer online is, ontvangt de klant een factuur."

Bij deze laadpaal was er door de storing ook geen verbinding meer met het backend-systeem en was het mogelijk om met een niet-laadpas te laden, zoals een ov-chipkaart. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dit komt gelukkig zelden voor. Een monteur is inmiddels onderweg om de laadpaal te controleren."

De kosten van het laden zijn dan voor Vattenfall.