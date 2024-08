Dit is het oudste huis dat nu te koop staat: 'Mijn god, wat laat ik achter'

Met pijn in het hart, maar het is volgens Hans Pernet (76) wel de verstandigste keuze. Hij verkoopt zijn monumentale villa aan de Bleijendaalseweg in Berlicum. De voormalige pastorie dateert uit 1395 en is daarmee momenteel het oudste huis dat in Brabant te koop staat. Villa's telt onze provincie genoeg, maar er zijn er maar weinig zo authentiek en met zoveel geschiedenis volgens de huidige bewoner: "Dit huis heeft echt een ziel."

Dit huis is niet voor iedere portemonnee met een vraagprijs van ruim 1,8 miljoen euro. Maar daar krijg je meer voor terug dan alleen een stuk Brabantse geschiedenis. Een gigantische tuin, drie gebouwen, met daarin vijf slaapkamers, voldoende bergruimte, een statige ontvangsthal, een woonkeuken, eetkamer, opkamer, een zeer grote muziekkamer, een studio boven een enorme garage. Maar je hebt wel energielabel G. Al vallen de stookkosten mee, volgens de eigenaar. Je hoeft niet bang te zijn dat door de oudheid je geen aanpassingen kan doen aan de huizen. "Het is namelijk een gemeentelijk monument en dat geeft je een stuk meer vrijheid om te verduurzamen en te verbouwen", legt Hans Pernet uit. Hij kan het weten omdat hij zelf 45 jaar makelaar was en sinds 1995 woont in de villa aan de Bleijendaalseweg. Pastoriewoning

Het oudste gebouw op het perceel is het 'bakhuisje' uit 1395 dat zit naast de poort aan de weg. "Dat werd gebouwd als eerste bewoning voor de pastoor van de kerk even verderop. Niet veel later, ergens in 1400, is de grote woonboerderij gebouwd. Maar die zag er toen wel heel anders uit", vertelt Hans. Er hebben tussen 1400 en 1648 veertien katholieke pastoors gewoond in Pastorij Huijsinge. "Na de Tachtigjarige Oorlog volgde de Reformatie en woonden hier predikanten van de protestante kerk", legt de huidige bewoner uit. Later werd het huis Villa Rustoord genoemd, omdat oudere predikanten er 'in rust' hun oude dag doorbrachten. In 1940 kreeg het monumentale pand weer een andere naam: Villa Godsberg, maar sinds 1998 heet het weer Pastorij Huijsinge. Grote brand

De grote villa ziet er misschien niet heel oud uit, maar is dat wel degelijk. "De oorspronkelijke woonboerderij was de begane grond zoals die er nu nog steeds is, maar de zolder was een open kap. Dat was gebruikelijk in die tijd", vertelt Hans. Maar rond 1850 brak er een verwoestende brand uit. "Daarna zijn de eerste etage en zolder erop gebouwd zoals het er nu uitziet."

Hans heeft in 1995 het huis flink aangepakt. "De zolder was helemaal open met twee dienstbodekamers, ik heb daar zelf een muziekkamer in gemaakt, met de biljarttafel erin." Ook is er in de jaren negentig een garage op het perceel gebouwd. "Ik hou van oldtimers, dus dat leek mij wel zo handig." Onder die garage zit een flinke kelder en boven de auto's is een ruime studio die als gastenverblijf wordt gebruikt. Verstandige keuze

De huidige bewoner vertelt vol passie en enthousiasme over zijn huis. "Soms denk ik ook echt, mijn god wat laat ik achter. Maar ik word binnenkort 77 en het is tijd om wat handzamer te gaan wonen. Nu kan ik die rationele keuze nog zelf maken en zelf beslissen waar ik ga wonen. Ik wil voorkomen dat bijvoorbeeld mijn gezondheid die keuze straks voor mij maakt." Het meest gaat Hans zijn opkamer en muziekkamer missen. "Die eerste is mijn mancave waar ik pijp rook. Ik zit daar zo graag in de winter." Ook aan zijn muziekkamer heeft hij fijne herinneringen, omdat hij daar met twee bands repeteert. Hans hoopt een koper te vinden die huis net zo koestert als hij. "Ik heb hier dertig jaar gewoond en voor dit huis mogen zorgen. Ik hoop dat de volgende bewoner er net zo goed voor zorgt."

Een bovenaanzicht van het perceel met daarop de villa, het 'bakhuisje' en garage met gastenverblijf (foto: Dirk van Uden Makelaardij & Taxaties)