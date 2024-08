Automobilisten negeren massaal pylonen, politie ergert zich groen en geel

Als een weg wordt afgezet met pylonen heeft dat een oorzaak. Toch vinden een hoop automobilisten dat ze zich daar niets van hoeven aan te trekken. Zo ook in Tilburg waar vrijdag op het kruispunt Burgemeester Letschertweg en Nerhoven de weg was afgezet. Automobilisten slalomden door de pylonen, negeerden een dienstauto van de politie en reden de afgezette weg op. Tot grote ergernis en woede van Basisteam Leijdal uit Tilburg.

De weg was overduidelijk met een reden afgezet: een auto met brokstukken stond midden op de rijbaan en de politie en ambulancepersoneel waren hier aan het werk.

“Helaas maken wij het regelmatig mee dat personen levensgevaarlijke capriolen uithalen wanneer wij bijvoorbeeld bij een verkeersongeval staan”, zegt het politieteam op Facebook. “Hierdoor breng je ons, andere hulpverleners en anderen in (levens)gevaar!”

"Bedankt hè", zegt de politie in een cynische post op Instagram. "Graag willen wij de bestuurders bedanken die ons en de slachtoffers in gevaar hebben gebracht."

De politie roept weggebruikers nogmaals op dat als je een weg ziet die afgezet is met pylonen, een dienstauto of politielint, je even goed moet nadenken en je weg op een andere wijze moet vervolgen. “Niet teveel gevraagd toch? Ook wij komen na onze dienst graag zonder kleerscheuren thuis…”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Rode kruizen boven de A2 genegeerd na ongeluk, bestuurders krijgen boete

Jeroen is weginspecteur: 'Vanochtend moest ik zelfs nog wegduiken'