Na diefstal werd Alice overspoeld met hulp, dus staat ze toch op de kermis

Het zag er even niet naar uit, maar het kermiscafé van Alice en man Johan kan dit weekend gewoon met inventaris en al in Oosterhout verschijnen. Afgelopen weekend werden alle spullen gestolen. Maar nu is er een gloedjenieuw, tweedehands terras. De tap staat aan, de asbakken staan op tafel. En Alice heeft haar vertrouwen in de mensheid weer een klein beetje terug.

"Zie je hem daar?", wijst Alice naar een man die op haar terras met een boor in de weer is. Hij maakt gaten in witte tuinstoelen, zodat het regenwater weg kan voordat je in een natte plas gaat zitten. "Ik ken hem helemaal niet. Maar toch heeft hij aangeboden om te komen helpen. Net zoals iedereen hier, eigenlijk. Iedereen bood me aan om te komen helpen." LEES OOK: Inbraak bij kermiscafé: 'Alle tafels, parasols en verlichting zijn weg' Het is vrijdag een paar uur voordat de kermis in Oosterhout losbarst en het water komt met bakken uit de hemel. De druppels kletteren op de kunststof tafelkleedjes van het terras van Alice. Niet bepaald de droom van de gemiddelde horeca uitbater, maar er stáát tenminste een terras. Nog geen vijf dagen hiervoor trok kermisvrouw Alice namelijk nog de deuren van haar bestolen vrachtwagen open. En was alles weg. Duizenden euro's aan stoelen, tafels en versiering: weg.

"Als ik één motto heb, dan is het wel dat problemen er zijn om op te lossen."

"We komen terug!", beloofde Alice toen. "Als ik een motto heb, dan is het wel dat problemen er zijn om op te lossen." En daar blijkt geen woord aan gelogen. Binnen vijf dagen heeft de kermisgemeenschap de handen ineen geslagen en heeft de uitbaatster een nieuw terras op kunnen tuigen, op de beloofde plek in Oosterhout. Met stoeltjes, tafeltjes en krukken, overgekocht van andere exploitanten. Gehaakte kleedjes voor op tafel, lampjes aan de overkapping, kunstplantjes en asbakken. De gasten van Alice hoeven niks tekort te komen.

"We gaan wel echt een beter slot op de wagen zetten."