Dode vrouw gevonden in appartement, onderzoek naar doodsoorzaak

In een appartement aan de Beethovengaarde in Oss is vrijdag een dode vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder werd de vrouw aangetroffen “in omstandigheden die verder onderzoek vragen”.

Bekenden van de vrouw kwamen vrijdagmiddag aan de deur, maar kregen geen reactie. Omdat zij zich zorgen maakten, belden ze de politie. De politie is daarop gaan kijken en ontdekte de overleden vrouw. Een forensisch team voert onderzoek uit. Dit moet meer duidelijkheid verschaffen over het overlijden van de vrouw. "Zij zijn momenteel bezig in de woning en in de omgeving." “We gaan uit van een breed scenario van mogelijkheden van doodsoorzaken, waarbij een geweldsdelict ook mogelijk is”, zegt de woordvoerder van de politie Brabant Oost. Hij hoopt dat er in de loop van vrijdagavond meer duidelijk is over de resultaten van het onderzoek.