Opnieuw uitwedstrijd zonder fans voor NAC, dit keer tegen Feyenoord

NAC moet het eind september in de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord doen zonder haar fanatieke supporters. De KNVB heeft de Bredase club een straf opgelegd, nadat tijdens de promotiewedstrijd tegen Excelsior aan het einde van het vorige seizoen vuurwerk werd afgestoken.

De NAC-fans mochten ook al niet mee naar de openingswedstrijd van het huidige voetbalseizoen tegen FC Groningen. Dat de club nu ook tegen Feyenoord gestraft wordt, is een toevoeging aan de toch al lange strafkaart van NAC bij de KNVB, meldt de club op haar site. NAC moest vorig seizoen bijna 60.000 euro aan boetes en schades betalen.

"Op deze manier is het wachten op een thuiswedstrijd zonder publiek. Wij hebben dit zelf in de hand, wij moeten het dit seizoen samen doen", zegt algemeen directeur Remco Oversier. De club roept supporters op om geen vuurwerk meer af te steken, zodat iedereen de kans krijgt om wedstrijden te kunnen blijven bezoeken.

Oversier: "De thuiswedstrijden in de play-offs, maar ook de oefenwedstrijd tegen Sparta, hebben laten zien dat onze supporters een machtig wapen zijn. Dat wapen willen we ook graag aankomend seizoen ten volste benutten in de strijd om handhaving. Ik wil iedereen op het hart drukken het gezonde verstand te gebruiken en een visitekaartje te zijn van onze club."

Zondag speelt NAC de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Ajax. Ondanks een politiestaking gaat de wedstrijd gewoon door.

